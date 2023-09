La hazaña ocurrida en 1843 será recordada a través de actos coordinados entre la Delegación Provincial y las municipalidades de Ancud y Castro.

El alcalde ancuditano, Carlos Gómez, destacó la importancia de que esta hazaña histórica sea resaltada en el Archipiélago.

“Digo que es histórico porque siempre nosotros como ancuditanos hemos añorado de poder conmemorar esta fecha más allá de una comuna; que sea todo el territorio de Chiloé, todo su archipiélago, que se una para poder rendir honores a todas aquellas personas que hicieron posible esta hazaña”, manifestó.

Su par de Castro, Juan Vera, señaló que la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, debe ser situada en el espacio que merece dentro de la historia geopolítica del país.

“Una fecha tan histórica como esta no tan solo debe ser recordada, sino que debe tener el espacio que le corresponde en el país, no tan solo con un feriado como el que ocurrió en el pasado; sino cómo somos capaces como país de entender que cuando la Goleta Ancud toma en posesión de Magallanes, le entregó no tan solo a Chiloé, a Chile, a la zona austral del país”, dijo el jefe comunal.

Se incorporó territorio “sin disparar un tiro”

También el profesor de historia e investigador, Felipe Montiel, dijo que con este tipo de actos se está dando un paso importante al ser recordada en Chiloé la gesta de la Goleta Ancud.

“Nosotros como habitantes de este territorio, no podemos esperar que otros conmemoren por nosotros. Tenemos que poner en valor nuestra propia historia y creo que hoy día estamos dando un paso gigante, avanzando profundamente en lo que es la revalorización de nuestra propia historia. No olvidemos que son territorios que fueron incorporados sin disparar un solo tiro en una gesta náutica tremendamente importante para el país”, expresó.

El programa contempla un Te Deum en la catedral de Ancud a las 10:00 horas. Más tarde, a las 11:00 las actividades se trasladarán al patio del Museo Regional ancuditano donde se depositará una ofrenda floral en la réplica de la embarcación.

Por último, la hazaña de la Goleta Ancud será resaltada con un encuentro provincial en el Centro Cultural de Castro a partir de las 15 horas.