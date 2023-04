Con el fin de concretar la donación de órganos de su pariente fallecido, una familia denunció que el Hospital de Puerto Montt, región de Los Lagos, los presionó y amenazó.

Ramona Huilquiruca, hermana del difunto llamado Juan Huilquiruca, que tenía 54 años, se refirió a la situación.

“Nos sentimos pasados a llevar en nuestros derechos, nos sentimos ofendidos, nos amargamos, a parte de todo lo que estamos pasando, más encima tuvimos que lidiar con gente tan poco humano, es lo que más me dolió. Porque yo creo que en un momento que estamos soltando un ser querido, no estamos para esas condiciones“, expresó.

Además, agregó que “vamos a comenzar acciones legales, no por el dinero, porque no queremos dinero. Lo que queremos es que no le vuelva a pasar a ninguna familia más, que en un momento tan doloroso, tan terrible como es la partida de un familiar (…) tengan que estar lidiando con un tipo de presión con la que nos vimos envueltos nosotros”.

Hospital señaló que todo se hizo con respeto y apegado al protocolo

Desde el recinto asistencial se descartó esta situación, y se señaló que todo se hizo con respeto y apegado al protocolo correspondiente, así lo explicó el Jefe de la Unidad de Procuramiento del Hospital de Puerto Montt, Arturo Vargas.

“Puedo dar fe que en los numerosos procedimientos de consultas a las familias, nuestro equipo de Procura está entrenado y capacitado, para hacerlo de la forma más adecuada posible“, sostuvo.

Aseguró que el hospital entiende el “contexto de dolor, ante situaciones de negativa, en nada afecta los procesos posteriores como lo son el cese de las funciones de soporte del paciente, la entrega del cuerpo, ni los documentos administrativos que conllevan el fallecimiento de ese ser querido”.

Vargas destacó, que ellos como recinto de salud siempre han respetado las decisiones de las familias, y que “creemos que la decisión sea tomada en vida por el paciente y que sea informada a la familia, para que ojalá esa familia mantenga la decisión de su familiar”.

También aseguró que si finalmente una familia no respeta esa voluntad de un ser querido, lo entienden y no irán en contra de aquello.