Este miércoles, Carabineros de la Prefectura de Osorno detuvo a un hombre que atacó con un perro pitbull y un machete a uniformados durante un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) en Puyehue, región de Los Lagos.

En concreto, el hecho ocurrió al interior de un domicilio, luego que personal policial llegara al lugar por una denuncia de VIF.

Allí, una mujer acusó ser víctima de violencia por parte de su pareja, por lo que los funcionarios procedieron a su detención.

Al momento de la detención, el sujeto se negó al procedimiento y, en primera instancia, utilizó a un perro pitbull en contra de los uniformados. Sin embargo, no tuvo éxito con esto. Posteriormente, usó un machete para atacar a los funcionarios.

Tras esto, uno de los carabineros utilizó su arma de servicio y disparó en contra del hombre. Producto del impacto balístico, este debió ser trasladado hasta el Hospital Base de San José.

Hombre que atacó a carabineros en Puyehue está fuera de riesgo vital

Así lo informó el teniente coronel, Marcelo Salas, prefecto de Osorno, quien detalló que el sujeto se encuentra hospitalizado y fuera de riesgo vital.

El sujeto “utiliza un perro pitbull en contra de los carabineros, no logrando que este can los atacara. No obstante a eso, extrae un machete, el cual utiliza en contra de uno de los funcionarios con claras intenciones de agredirlo”, explicó.

Por este motivo, “un segundo carabinero que se encontraba en el lugar, extrae su arma de servicio y efectúa un disparo. Actualmente, se encuentra en calidad de detenido y fuera de riesgo vital por sus lesiones“, precisó.

En el procedimiento, la mujer víctima de VIF resultó con lesiones leves. Este hecho fue comunicado al Ministerio Público, quien dispuso que fueran informadas y remitidas las especies del delito.

Finalmente, desde la Fiscalía y Carabineros aseguraron que ninguno de los uniformados involucrados en este procedimiento resultaron lesionados.