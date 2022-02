Tras el ferviente rechazo que generó un video viralizado a través de redes sociales, donde se ve a una mujer obligando a otra a retirarse del borde costero en el sector de Metri, en Puerto Montt, la protagonista que grabó el material aclaró lo que sucedió.

En conversación con Radio Bío Bío, Fernanda Nieto, quien denunció el hecho a través de redes sociales se refirió al episodio que

En la instancia la mujer indicó que “yo estaba tranquila, quería tomar sol, estuve desde las 16:00 en Metri, desde ahí siempre estuve en las rocas, yo nunca me metí en un jardín“.

Además indicó que “yo vi a la señora mirándome, y me decía algo (…) Algo de la universidad, yo estaba sola ahí. Nadé y estaba todo bien, pero a las 19:30 ella se acercó, yo estaba escuchando música. Pero me dijo que me fuera”.

“Ella me dijo ‘te tienes que ir’, yo le dije que la playa era de todos los chilenos, pero ella me agredió. Tomó mis cosas (…) y creí que las iba a tirar al mar”, rememoró la afectada.

Tras esto, Fernanda logró recuperar sus pertenencias y le pidió a la mujer que le diera su nombre pero no le respondió. “Después tomó mi celular y me dijo que lo iba a tirar al mar. Ella me pegó manotazos, yo estaba disfrutando y tenía una lata de cerveza, y la única forma para que ella se alejara fue rosearle esta cerveza y se cortó su dedo. No la golpeé“.

Finalmente, comentó que llegó personal de Carabineros para intervenir en la discusión, momento en que Fernanda se sintió segura sobretodo porque la mujer la había amenazado.

