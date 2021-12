Una unidad móvil de Radio Bío Bío recorrió durante la última semana distintos recintos para conocer en voz de los ciudadanos el estado de la atención pública, principalmente durante el horario nocturno que abarca entre las 22:00 hasta cerca de las 02:00 horas, considerando la alta demanda asistencial que presenta la zona.

Al llegar al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Rahue Alto, se constató que más de 40 personas esperaban atención a la intemperie, derivando -incluso- en que algunas de ellas no dudaran en retirarse.

Otra situación compleja enfrentaba el SAPU doctor Marcelo Lopetegui, ubicado en el centro de Osorno, donde el pasado viernes cerró 10 minutos antes.

Mientras que el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Doctor Pedro Jáuregui, no tenía medicamentos para la hija de una usuaria, Marta, quien llegó por problemas respiratorios recibiendo un diagnóstico de bronquitis.

Al ser consultado, el director (s) de Salud Municipal en Osorno, Alejandro Schulz, confirmó el colapso en los consultorios ante un aumento de atenciones asociados al covid-19.

A su vez, Schulz dijo que las situaciones comentadas por los usuarios serán atendidas, aseverando que “la idea es que nos podamos adelantar a estos hechos”.

Posterior a la medianoche, La Radio visitó el Hospital Base de Osorno, donde se visualizó un nulo distanciamiento físico entre quienes esperaban ser atendidos, sumado a la escasa seguridad para ingresar a los distintos espacios.

Sin embargo, como Ramón, son muchos que de igual forma esperan por la atención de salud respectiva.

Por su parte Rosa, otra paciente que presentaba notorios dolores abdominales, dijo que no soportó las cerca de 10 horas de espera, añadiendo que “ahora me voy sin atención, porque no soy urgencia (…) Hasta ahora no recibí atención y por eso me voy”.

Máxima capacidad

Ante los emplazamientos de usuarios por prolongadas horas de espera, desde el Hospital Base San José aseguraron que están funcionando a máxima capacidad, debido a la alta demanda derivada de la pandemia.

En ese sentido, Carlos García, jefe de la Unidad de Emergencia Adulto del recinto asistencial, aseguró que un 90% de los pacientes que asistieron por complicaciones respiratorias, quedaron hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La Unidad de Emergencia clasifica a cada paciente según la gravedad de los síntomas y es en ese contexto que García llamó a la tranquilidad, puesto que a pesar de aguardar mucho tiempo por la atención, en el caso de los pacientes C2 la respuesta supera el 75%.

Desde el Hospital Base de Osorno, insistieron en las medidas de autocuidado ante el aumento considerable de casos de covid-19 en la zona, por lo que solicitaron a la comunidad asistir ante problemas serios, puesto que un 50% de los pacientes llegan por complejidades que no son graves.