Una compleja situacion se registra en el ingreso a la region de Los Lagos a través del paso fronterizo Cardenal Samoré. Allí, más de 40 camiones de carga provenientes desde Punta Arenas y Puerto Natales quedaron detenidos a eso de las 11:30 de la mañana, luego de que personal de salud en el complejo fronterizo chileno, cerrara el portón antes del horario establecido.

Los transportistas reaccionaron molestos ya que no se les permitió conversar con nadie. Lo que más les preocupa es que dado que los trámites de ingreso tardan más de una hora por vehículo, podrían durar toda la tarde.

Nelson Campo, uno de los afectados, contó que cerraron el portón a las 11:30 horas. “Viajar tantos kilómetros, viniendo trasnochado y encontrar con que nos cierren los portones antes de tiempo, es un abuso”, aseveró.

Por su parte, Marcos Vergara acusó el desatino de las autoridades de no dejar un turno de reemplazo mientras cerraraban el lugar.

“No tiene por qué una persona cerrar el complejo porque van a hacer un cambio de turno, dos dedos de frente, por qué no hacen un turno de ética. Estamos más de 40 camiones esperando pasar, de a dos en dos”, señaló.

Son largas esperas las que se deben hacer para ingresar al país, ya que además de los trámites aduaneros se debe considerar el hisopado PCR para el reingreso a Chile.

En tanto, Luis Alvarado manifestó su sorpresa de que haya sido personal de salud y no de aduanas quienes cerraran el paso.

“La persona que cierra la frontera fue una persona de salud. No vino ni siquiera el jefe de aduanas a cerrar. Las dos niñas de salud, ellas cerraron el portón y se fueron. No respetan que el conductor viene llegando. Es una falta de respeto hacia nosotros. Nosotros no estamos jugando: estamos trabajando para llegar a nuestras casas. Llevamos dos días sin dormir”, se quejó.

Consultada la oficina provincial de salud, Vania Rojas aseguró que el cierre respondió a protocolos de sanitización de la aduana, asegurando que se cierra de 12 a 13 horas por sanitización.

“En ese momento la gente aprovecha de hacer su colación y a las 13 retoman sus funciones”, aseveró Rojas.

Sin embargo dichos horarios fueron disputados por los camioneros, asegurando que el portón se cerró a las 11:30 y que el horario establecido habitualmente para sanitización era de 13 a 14 horas.