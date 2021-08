Sin resultados positivos concluyó la reunión entre los dirigentes de la pesca artesanal y el ministro de Economía, Lucas Palacios, a quien le solicitaron acceder al Bono de Alivio Pyme.

El secretario de Estado explicó que no está dentro de sus facultades poder atender a esta solicitud.

Cabe recordar que el Gobierno señaló hace unos días que hay un segmento de pescadores que no tiene iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo que no calzaban dentro del perfil para recibir este beneficio.

“Nos fue mal, nos dio la misma respuesta de la semana pasada. Esperamos que hoy hubiera tenido una respuesta más concreta, pero lamentablemente no. Nos recalcó lo mismo, que el bono que está solicitando la pesca artesanal para todos los pescadores no se puede, porque no está dentro de sus facultades”, señaló el vocero de los pescadores artesanales en la región de Los Lagos, Luis Adué.

En la misma línea, agregó que “está proponiendo infinidades de cosas, pero no es lo que nuestras bases nos mandataron a venir a pelear hoy acá”.

El dirigente de la pesca artesanal señaló que viajarán a Valparaíso para respaldar una moción que les permita acceder a esta bonificación económica.

“En el Congreso se va a presentar una moción de una admisibilidad para el proyecto del bono que está pidiendo nuestra gente. Nuestra presidenta va a hacer las gestiones”, dijo.

Por el minuto, Adué descartó algún tipo de movilización en las carreteras de la región, como sí ocurrió la semana pasada en distintos sectores del país.