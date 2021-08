En estado de alerta se declaró la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, luego que sus asociados quedaran excluidos del bono de 1 millón de pesos por parte del Estado.

Esta medida, que ha desembocado en movilizaciones en distintos puntos del país, tiene su inicio en la inclusión de los armadores pesqueros entre quienes pueden solicitar el bono de ayuda a las pymes.

Sin embargo, organizaciones pesqueras han solicitado al ministro de Economía, Lucas Palacios, que corrija esta decisión y también incluya al resto de los trabajadores que se desenvuelven en el rubro.

La presidenta del Sindicato de Recolectoras de Orilla de Ancud, Katherine Herrera, respaldó el acuerdo pactado entre las organizaciones para ir en busca de este beneficio.

“Las personas que trabajamos en el mar, que no tenemos embarcaciones, que somos independientes, o simplemente las personas que trabajan de asistentes o de buzos que no son dueños de sus embarcaciones, no les estaría llegando este beneficio. A nosotros, como recolectores de orilla, tampoco nos estaría llegando y lo necesitamos”, afirmó.

El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, junto con solicitar al Gobierno que prolongue el plazo de postulación al bono pyme para los armadores, también instó a la autoridad que revise la situación de los pescadores, buzos y recolectores.