El gobernador regional electo por la región de Los Lagos, Patricio Vallespín, aseguró que no nombrará un administrador regional porque, a su juicio, se trata de funciones que puede perfectamente asumir él.

Aseguró además que no ha decidido a su equipo y que las listas que andan circulando sólo buscan “quemar nombres y posicionar otros”.

Vallespín se encontraba descansando post elecciones cuando las redes sociales irrumpieron con las listas de los supuestos equipos que iban a formar parte de su círculo íntimo en la inédita administración.

Ahora que la nueva autoridad reasume sus funciones, incluso como vocero de la organización de gobernadores regionales, Vallespín fue consultado por La Radio sobre dichas definiciones, instancia donde negó que se trate de un tema que ya haya sido zanjado, y si quiera pensado, según dijo.

“No hay lista alguna que yo haya pedido, si ambas listas no sé de qué mente creativa han salido, pero no tiene nada que ver con petición mía o reconsideraciones mías o prioridades mías, por tanto son solamente creatividad de algunos que a veces lo hacen con el fin de quemar nombres o perjudicar personas o promover otras, pero no tiene nada que ver con las cosas que yo he estado gestionando, pensando o solicitando”, sostuvo.

Lo que sí es una decisión tomada, es que no nombrará un administrador regional (a menos que sus funciones como vocero de la Asociación de Gobernadores se lo exijan), ya que por el momento advierte que se trata de funciones que perfectamente puede encabezar él.

“No voy a usar la figura del administrador regional, creo que no es necesario cuando las funciones todavía no están tan definidas y hay jefes de división, pero un administrador regional me parece replicar funciones, por tanto no voy a usar esa figura y yo directamente voy a ser quien coordine el accionar de todos los jefes directivos y las relaciones institucionales de quien corresponde”, declaró.

Si se trata de nombres, sólo hay uno claro que Vallespín no titubea en nombrar: Nicolás Díaz, que fue su encargado de comunicaciones durante la campaña y que ya está trabajando con él. Díaz encabezará la línea de Comunicación Estratégica.

En tanto, el resto de los cargos de confianza se conocerán luego de que el gobernador Vallespín asuma, pasado el 14 de julio próximo.