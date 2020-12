Como impresentable calificaron parlamentarios de la región de Los Lagos el episodio registrado en el Cesfam de Dalcahue, donde una mujer con su hija no recibieron atención porque el timbre no tenía batería

El caso fue denunciado por Nancy Rivera, lo que se calificó como “insólito”, considerando que el centro de salud es nuevo y cuenta con vigilancia de cámaras de seguridad.

La mujer junto a su hija señalaron que tras llegar al recinto a las 03:00 horas, no fueron escuchados por el personal de turno. Incluso tocaron la puerta de manera insistente, decidiendo volver al día siguiente, desde donde se trasladó a la adolescente de 16 años hasta Castro, donde fue intervenida por apendicitis.

Al respecto, el diputado Alejandro Bernales, se mostró indignado con lo ocurrido e hizo un llamado de atención a la nueva autoridad sanitaria.

“No es posible que un Cesfam recién inaugurado no se abra o no se de atención porque algún timbre no suena o nadie escucha que se requiere acceder”, indicó.

El senador Rabindranath Quinteros, integrante de la Comisión de Salud de la Sala, calificó como insólita la respuesta del Cesfam y anunció que llevará presentará el caso para que se tomen las medidas.

“Me parece bastante irresponsable que se achaque a que el timbre no tenía pila. Creo que eso no puede ocurrir en un centro asistencial”, señaló el parlamentario.

Radio Bío Bío tomó contacto con autoridades de Dalcahue, quienes indicaron preliminarmente que van a investigar los hechos, sin emitir más declaraciones al respecto.