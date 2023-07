Continúan los coletazos tras las causas penales abiertas por la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de La Araucanía, que persigue eventuales delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y fraude al Fisco.

Esto, luego de denuncias de particulares y parlamentarios que acusaron irregularidades en millonarias transferencias de fondos públicos a fundaciones.

El Ministerio Público puso bajo la lupa al Gobierno Regional, liderado por Luciano Rivas, quien fue denunciado por la diputada oficialista Ericka Ñanco, al traspasar dinero a tres fundaciones: Vladimir Nazor; Instituto de Magallanes y Local.

De acuerdo a los antecedentes de la Parlamentaria, las dos primeras fundaciones tienen el mismo directorio y han recibido más de 4 mil millones de pesos.

La legisladora dijo que de comprobarse los delitos evalúa una acusación constitucional en contra del Gobernador Regional, Luciano Rivas.

“Ante un posible eventual delito en la región más pobre de Chile. Nosotros no podemos permitir que se sigan transfiriendo fondos de manera directa a personas que forman parte de fundaciones, que son también además amigos del Gobernador Regional (…) También estoy estudiando la posibilidad de iniciar una acusación constitucional contra el Gobernador Regional de La Araucanía”, dijo.

En medio del bullado caso, Rivas se reunió con el Fiscal Regional, Roberto Garrido, para entregar información para la investigación penal.

Incómodo, el Gobernador fue consultado por los medios sobre su grado de amistad con el representante legal de Fundación Local. No quiso ahondar en el tema, pero sí reiteró que no hay nada irregular.

“No me voy a referir más a este caso. Hoy día está toda la investigación en parte de la Fiscalía, así que ya no nos vamos a referir más al caso (…) Estamos absolutamente tranquilos de que los procesos han sido obviamente apegados al margen de la ley”, manifestó.

La autoridad regional insistió que todos los proyectos ingresados por las fundaciones pasaron por revisión interna, el Consejo Regional y visados por Contraloría.