“No hay que hablar, hay que venir, hay que estar. No hay comisiones, no hay como hacer nada más que traer el cariño de miles de personas de mi pueblo, que llegaron en un camión de doce metros cúbicos con mucha cosa de distinta índole, todas nuevas, impecables y que que demuestra que la pega se hace así. No se habla mucho, se actúa”, aseveró el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, por la ayuda entregada a Purén, en medio de la crisis por los incendios forestales.

La tarde de este lunes, un contingente de ayuda llegó a la comuna de Purén, azotada fuertemente por los incendios forestales registrados en la región de La Araucanía.

En concreto, un cargamento de ayuda arribó a dicha zona, desde la comuna de Graneros, ubicada en la región de O’Higgins.

Tras su llegada a la localidad, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, manifestó su espíritu de solidaridad, haciendo un llamado a sus pares de otras comunas a separar las causas de ayuda de los colores políticos.

“Estamos contentos porque hemos podido unir a una ciudad que queda a 600 kilómetros de aquí en un abrazo de amor. Nos acabamos de abrazar con el alcalde porque eso es lo que hay que hacer. Hoy no hay colores políticos, hoy no hay ningún rol, no hay ninguna mesa de trabajo. Hoy lo que hay que hacer es hacer la pega y hay que venir”, explicó.

Segovia por ayuda a Purén: “No hay que hablar, hay que venir, hay que estar”

Asimismo, agregó que “no hay que hablar, hay que venir, hay que estar. No hay comisiones, no hay como hacer nada más que traer el cariño de miles de personas de mi pueblo, que llegaron en un camión de doce metros cúbicos con mucha cosa de distinta índole, todas nuevas, impecables y que que demuestra que la pega se hace así. No se habla mucho, se actúa”, sostuvo.

“Y creo que en eso estamos haciendo lo correcto. Yo emplazo a todos los alcaldes de mi región de O’Higgins a que hagamos lo mismo”, aseveró.

Respecto a lo anterior, aclaró que “muchos lo estaban haciendo, en Peumo, en Quinta de Tilcoco, en Rengo, en Machalí. También, luego van a llegar con la ayuda todos ellos”.

“Nosotros nos hemos demorado prácticamente siete horas para llegar, pero lo hemos hecho con mucho amor y mucho cariño”, destacó.

Entre las especies entregadas en el cargamento otorgado por la comuna de Graneros a Purén, se encuentran útiles de aseo, agua, alimentos y ropas.

Finalmente, se espera que durante esta jornada, con la llega del avión “Ten Tanker”, y la puesta en marcha de las unidades de apoyo internacionales, se logre contener y controlar gran parte de los focos activos en la zona centro sur del país.