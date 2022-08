El delegado presidencial en La Araucanía, Raúl Allard, reconoció que no se han desarrollado los parlamentos territoriales, como comprometió el propio Gobierno en el marco del Plan Buen Vivir.

Hace exactamente tres meses, el Gobierno de Gabriel Boric dio a conocer su hoja de ruta con la que pretenden ejercer el diálogo con los pueblos indígenas en la Macrozona Sur.

El anuncio incluía el reconocimiento de las etnias ancestrales y el desarrollo de parlamentos territoriales, lo que no ha ocurrido, a pesar de existir un compromiso de la puesta en marcha durante julio.

Radio Bío Bío de Temuco le consultó al delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, quien reconoció que este último punto -hasta ahora-, no se ha cumplido.

-Delegado: Se están desarrollando diálogos territoriales

-Periodista: ¿Y los parlamentos?

-Delegado: Y los parlamentos territoriales, con observadores internacionales, se van a empezar a implementar en los próximos meses.

-Periodista: Pero los parlamentos no se están desarrollando.

-Delegado: Los diálogos territoriales se han ido desarrollando.

-Periodista: No, pero los parlamentos es distinto, se están o no se están desarrollando, usted dijo que no.

-Delegado: Los parlamentos territoriales se va a llevar a cabo con observadores internacionales.