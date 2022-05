Víctor Manoli,exdelegado presidencial de La Araucanía, criticó al Gobierno ante el manejo de la crisis de seguridad que vive la Macrozona Sur y lo emplazó a decretar Estado de Emergencia total. Además, apuntó al actual delegado Raúl Allard, a quien acusó estar lejos de las víctimas de violencia.

A casi tres meses de abandonar el Gobierno tras el arribo de Gabriel Boric a La Moneda, el ex delegado presidencial en La Araucanía, Víctor Manoli, analizó los últimos hechos de violencia ocurridos en la zona.

El más grave, el asesinato del trabajador forestal, Segundo Catril, quien fue víctima de una emboscada mientras se desplazaba en un minibús junto a sus colegas en Lumaco.

Manoli emplazó al Gobierno a ampliar el Estado de Emergencia y no acotarlo sólo en las rutas principales, ya que éstas no son frecuentadas por los trabajadores que circulan por los caminos interiores.

“Él no ha sido categórico en condenar los hechos de violencia. Yo la verdad lo he visto distante, cuando se trata de hacer críticas a quienes cometen estos actos violentos. Por que si bien es cierto, en nuestro Gobierno también tuvimos problemas tratamos de hacer lo mejor posible, pero veo que hoy han aumentado los delitos graves”, sentenció el ex delegado.

El ex delegado del Gobierno de Sebastián Piñera, también cuestionó el desempeño de Raúl Allard, ya que a su juicio ha sido débil a la hora de referirse a los autores de ataques.

“Lo más peligrosos que puede pasar que si no entregan un Estado de Excepción con todas las atribuciones, yo creo que no vamos a contener esto, quienes fueron atacados son gente de comunidades, de origen mapuche y a ellos también hay que protegerlos (…)”, señaló Manoli.

En tanto, polémica han generado las declaraciones de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien aseguró que no se había visto un ataque a civiles en referencia al homicidio de Segundo Catril.

El Presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, dijo esperar que se haya tratado de un error involuntario.

“Suponemos que es un lapsus de la ministra, una equivocación involuntaria. La estadística es clara, la mayoría de las víctimas fatales son personas civiles, los ataques a los trabajadores son permanentes y muchísimos”, aseguró Santibáñez.

Declaraciones en medio del Estado de Emergencia que rige en la Macrozona Sur y donde el Gobierno debe definir próximamente si optará por su extensión.