La NASA presentó las mejores fotografías de los miembros de la tribulación y sus investigaciones a bordo de la Estación Espacial Internacional entre las cuales está el contacto radial que estudiantes del Colegio Pumahue de Temuco -en la región de La Araucanía– tuvieron con un astronauta en noviembre de 2021.

“Best Space Station Science Pictures of 2021” se titula el artículo que reúne 25 fotografías de hitos que marcaron la estadía de la tripulación en la Estación Espacial.

Dentro de la selección se encuentra la imagen del astronauta Raja Chari conversando con los estudiantes del colegio Pumahue de Temuco a través de un contacto radioaficionado, la cual fue elegida como una de las mejores imágenes científicas del año, a bordo de la ISS.

El contacto se concretó gracias al trabajo conjunto del colegio y Radio Club Temuco, quienes postularon a un programa de la Asociación de Radioaficionados de la Estación Espacial Internacional, ARISS, cuyo objetivo es despertar el interés de los estudiantes por las matemáticas y las ciencias e inspirar a las próximas generaciones de exploradores.

En ese contexto, los estudiantes seleccionados aprenden sobre la estación, las ondas de radio, entre otros temas y preparan preguntas antes de su llamada programada.

Busy week on @Space_Station prepping for Kayla Barron and @AstroMarshburn's spacewalk but got a chance to speak with students from Colegio Pumahue in Chile. They built a HAM radio setup and talked with @NASA_Astronauts as we flew overhead. pic.twitter.com/3Sx9iui95N

— Raja Chari (@Astro_Raja) December 1, 2021