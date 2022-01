La Fiscalía está a la espera de informes que permitan aclarar el origen del incendio que destruyó la iglesia San Sebastián en Curarrehue, construida en 1953, en la zona cordillerana de La Araucanía.

A su vez, desde el Ministerio Público precisaron que si bien en primera instancia personal de Carabineros apuntó que la emergencia fue de carácter accidental, con el paso de las horas informaron respecto de la existencia de un video registrado por la cámara de un recinto aledaño, el cual muestra la salida de una persona desde el inmueble siniestrado antes del hecho ya mencionado, aunque por el momento se desconoce si esa acción está conectada de manera directa con lo ocurrido.

Debido a lo anterior, el fiscal de turno instruyó a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros que verifiquen dicho antecedente.

Por su parte, el delegado Presidencial en La Araucanía, Víctor Manoli, manifestó que “hay algunas versiones que no están absolutamente confrontadas y confirmadas”.

“La causa del siniestro no está determinada y esperamos que Bomberos entregue el resultado final de la investigación”, añadió la autoridad.

Respecto al registro mencionado, Manoli enfatizó que “la verdad es que no he visto el video, por eso que no me quiero referir a él”.

En específico, el incendio ocurrió pasadas las 01:00 horas de este lunes, presentando en su momento peligro de propagación a un colegio que se encuentra a 5 metros de la iglesia destruida.