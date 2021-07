En acuerdo quedó la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, respecto de un recurso de amparo por la medida cautelar de prisión preventiva, ingresado por la defensa de Martín Pradenas, imputado por diversos delitos de connotación sexual, entre ellos la violación de la joven, Antonia Barra, quien posteriormente se quitó la vida.

Los alegatos por el referido recurso en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco el pasado 30 de junio, que mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, fueron oídos por los integrantes de la Segunda Sala del máximo Tribunal de Justicia en la región, según detalló a Radio Bío Bío el abogado, Javier Jara, integrante del equipo defensor.

“Pensamos que la resolución del Juzgado de Garantía no se ajusta a la legalidad vigente, por cuanto se desoye los argumentos de la defensa, no se hace mención a los argumentos de la defensa y no se tiene en cuenta el transcurso del tiempo que nuestro representado ha estado privado de libertad”, agregó.

El fiscal del Ministerio Público a cargo del caso, Miguel Ángel Rojas, precisó que durante la audiencia, la Fiscalía entregó antecedentes que rechazan el planteamiento de la defensa sobre la mantención de la prisión preventiva para el imputado .

Los ministros dejaron en acuerdo su decisión, es decir si acogen o rechazan el recurso. Por este motivo, la resolución podría conocerse esta tarde o mañana miércoles, mientras Martín Pradenas permanece en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia.