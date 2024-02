En la región de Coquimbo se realizó la tercera jornada del juicio oral por el asesinato de Luis Carreño Pailacura, quien murió tras ser apuñalado mientras se comunicaba con su pareja a través de videollamada.

La víctima de 38 años era padre de dos hijos y conocido en el sector de Puerta del Mar, en La Serena, por realizar trabajos de mantenciones en la zona.

La instancia judicial estuvo marcada por las disculpas a la familia de uno de los imputados y por las declaraciones de testigos, entre ellos la conviviente de Carreño Pailacura.

Recordemos que el hecho ocurrió cuando transitaba por la calle, sacó su celular y se contactó con su pareja para contarle que ya iba de regreso al hogar y que esperaba que un auto de una aplicación de transporte llegara a recogerlo.

En ese momento fue asaltado por un sujeto identificado como F.M.M y que, al ver que la víctima ponía resistencia, sacó una daga de caza y le propinó al menos tres puñaladas. Posteriormente, Carreño murió en el hospital de La Serena.

El juicio oral contra los cuatro imputados comenzó este lunes, y el tercer día siguió con la continuación de la declaración de L.M.C.B, quien -al finalizar su intervención- pidió disculpas a los familiares de la víctima.

Presentación y relato de testigos: “Ya le quitamos el celular y lo apuñalamos”

Al comenzar con la ronda de testigos, la primera en dar a conocer su versión de lo que vio fue Nailybeth Viamonte Tovar, quien aseguró que su residencia se encontraba frente a donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo al relato, mientras se encontraba tendiendo ropa en el salón de su departamento, vio a dos personas forcejando: uno de ellos Luis Carreño y otra persona más, con una capucha, que momentos después salió corriendo del lugar.

Al percatarse de la situación, junto a otros dos vecinos, bajó hacia donde se encontraba Carreño. En aquel lugar, mientras trataban de prestarle primeros auxilios a la víctima, contó que Luis le dijo “no me dejes morir, no quiero morir”. En tanto, descartó que hubieran participado más personas en el atraco.

La siguiente en testificar fue Marisol Pezoa, pareja de Luis hace más de 6 años. El día de los hechos, sostuvo que recibió una primera llamada de la víctima cerca de las 19:20 horas cuando había ido a comprar unos repuestos para un calefón que debía arreglar, precisamente en el sector de Puerta del Mar.

Posteriormente, a las 21:23 del sábado 4 de marzo de 2023, recibió otra videollamada mientras Marisol se encontraba en su domicilio, en donde Luis le contaba que ya había terminado sus labores.

“En eso, él me dice ‘negra’ y se ríe, pero escucho que le dicen que entregara el teléfono y comienza a sonar como un forcejeo. Le digo que lo dejaran y pregunté dónde estaba Luis”, relató.

Tras estos hechos, Marisol afirmó que escuchó que una persona se habría dirigido a un vehículo, algo que intuyó, ya que pudo oír un portazo de auto. Acto seguido, uno de los sujetos habría dicho “ya le quitamos el celular y lo apuñalamos”, mientras otro decía “vamos, vamos”.