Dos carabineros del Retén de Punitaqui, en la región de Coquimbo, fueron desvinculados por la institución y dados de baja de manera casi inmediata.

Esto se resolvió tras un sumario en el que se investigó una presunta indisciplina por parte de los uniformados.

Un llamado por vehículos sospechosos -al menos cuatro o cinco con un número indeterminado de sujetos a bordo-; y un posible robo en una casa en San Pedro de Quiles, que luego derivaría en el hallazgo de un individuo sin vida al lado de una camioneta calcinada, sería el detonante del procedimiento administrativo.

Dos carabineros desvinculados en Punitaqui

Al respecto, el prefecto de Servicio de Limarí, mayor Patricio Valenzuela, señaló que “tras una investigación interna, relacionada con un procedimiento en San Pedro de Quiles, en la comuna de Punitaqui, se expulsó de la institución a dos Carabineros por ‘Graves faltas a la Disciplina’, al establecerse que se negaron a concurrir a un procedimiento operativo en la localidad rural”.

El oficial indicó que la medida se habría tomado con base en los reglamentos de la organización.

“Como institución seremos firmes y enérgicos con este tipo de decisiones y medidas expulsivas para quienes se aparten de la normativa vigente, y por cierto, de nuestros valores, principios y doctrinas”, manifestó el mayor.

Se trata de un sargento y del suboficial mayor Rodrigo Vega Mallorga, quien era el jefe del Retén de Punitaqui y tomó la decisión de no enviar a los uniformados, atendiendo al criterio de seguridad y de la falta de apoyo comprometido desde la central.

“Yo no compartí la orden entregada”

En un programa en vivo realizado la noche de ayer en la plataforma YouTube, el suboficial mayor Vega explicó públicamente su versión de los hechos, señalando que su decisión se apegó al criterio del resguardo de la vida de los uniformados. Así también por no recibir apoyo con más personal para atender un llamado en una zona rural.

Vega explicó que cuando reciben el llamado desde San Pedro de Quiles (a unos 55km del retén, por un camino de tierra, a una hora y 40 minutos de recorrido), era para atender un llamado de madrugada por “entre cuatro a cinco vehículos con un número indeterminado de personas armadas, que están intentando ingresar a las casas”.

“Yo inmediatamente pedí al sargento que se comunicara con la Cenco Limarí y que nos prestaran los refuerzos para subir al lugar (…), y la respuesta del Cenco es que tiene que consultar al Comisario de Servicio, al insistir la respuesta de la Central es ‘concurra al procedimiento, verifiquen el lugar y si es verídico, soliciten refuerzos’, conociendo yo mi sector, yo no compartí la orden entregada por el operador de Cenco, porque me di cuenta de que no tiene idea del lugar, de las condiciones del terreno ni del teatro de operaciones”, aseguró el uniformado en la transmisión.

A raíz de esto, Vega ordenó que el “sargento no concurra al procedimiento y deje las constancias correspondientes. Si no hay cooperación, no concurra. Si yo los hubiese enviado, a lo mejor tendría ahora dos carabineros fallecidos. Esa fue la dinámica del procedimiento y no hay otra”.

Así también indicó que accedió a participar de la entrevista con otros excarabineros porque “tiene que saberse la verdad, tiene que haber un proceso justo, eso es lo que yo espero. (…) Hacerme una baja así de rápida, no lo puedo aceptar, eso lo voy a luchar, yo quiero terminar mi carrera saliendo por la puerta ancha”.

Condecoración de valor

Cabe destacar que en 2017, cuando era sargento, Vega repelió a tiros un robo en un centro comercial de Santiago, estando de franco, enfrentando solo a cinco sujetos, lo que le valió la condecoración de valor y el reconocimiento de sus superiores.

En cuanto al sumario, el suboficial mayor señaló que “no por dos oficiales, yo voy a echar en un saco a los 60 mil funcionarios. Pero sí quiero que esto sea consecuente, claro, y que sea un proceso totalmente transparente, es lo único que pido”.