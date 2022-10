El miércoles se llevó a cabo la audiencia solicitada por la Fiscalía de Combarbalá, con el objetivo de fijar medidas cautelares al sujeto imputado por abuso sexual y violación contra una niña de 7 años, ocurrido en 2013 y denunciado en 2020, y que se mantiene prófugo.

Un caso que llegó a la opinión pública luego de conocerse, a través de una publicación de El Día, que el sujeto había salido en libertad, aun estando denunciado en tres hechos de similares características.

Su excarcelación, recordemos, se produjo porque no tenía medidas cautelares, ya que Fiscalía no las solicitó cuando se le formalizó -hace pocos meses- debido a que ya se encontraba privado de libertad por otro delito de violación cometido este año contra su propia hija.

Dicha causa, a la vez, fue sobreseída por el Juzgado de Garantía, porque el ente persecutor pidió la ampliación de la investigación fuera de plazo y se negó a cerrar la etapa de indagatorias, como solicitó la defensa, que recurrió a un artículo del Código Penal para dejar sin efecto la causa.

Una seguidilla de errores que, pese a ser revertidos por la Corte de Apelaciones -que posteriormente dio la razón a la Fiscalía- mantiene desde el 13 de septiembre al hombre en libertad y con un tercer caso que indagar.

La situación, desde luego, mantiene preocupadas e indignadas a las madres de las tres víctimas, ante el riesgo de que los delitos queden impunes y, peor aún, los siga cometiendo contra otras niñas ahora que está fuera de las rejas.

Imputado por violar a menores de edad en Limarí está prófugo

Hasta hace pocos días, el imputado se encontraba en libertad y sin faltar a ninguna norma, ya que una de las causas había sido sobreseída, en la otra no se solicitó ningún tipo de cautelares y la tercera aún no llegaba a la justicia.

Sin embargo, esta situación cambió y hoy se encuentra prófugo, con dos órdenes de detención vigentes.

El caso que tiene a su hija como víctima tuvo su vuelco la semana pasada, cuando la Corte de La Serena estimó que la solicitud de la Fiscalía por ampliar el plazo de la investigación -pese a estar vencido- era atingente, por la necesidad del sistema de justicia de tener como principio el bien de niños, niñas y adolescentes.

Con ello, inmediatamente se reabrió la causa y se repuso la vigencia de la prisión preventiva, que había sido dejada sin efecto el 13 de septiembre, emanándose orden de arresto.

En tanto, en la audiencia de este martes, por el segundo caso formalizado, se tomó la misma medida una vez que el Juzgado de Garantía no diera a lugar la petición de la defensa de desestimar la prisión preventiva.

La seguidilla de errores que mantienen a imputado prófugo de la justicia

Para la madre de la víctima, que por resguardo conversó con El Día bajo el acuerdo de reservar su identidad, el resultado provechoso que logró en la audiencia del martes no basta para tener al fin tranquilidad.

La afectada señala que ha sido un proceso largo y tedioso, frente al que alega falta de diligencia y celeridad de las instituciones.

Para entender su molestia, debemos recordar la cronología del caso.

En 2013, su hija, de entonces 7 años, sufrió un ataque sexual por parte del imputado. Tomaron conocimiento del hecho en 2020, cuando con la ayuda de Sename presentaron una querella.

Según afirma la mujer, se tomaron declaraciones y se indagó, pero jamás llegó la formalización, pese a que los antecedentes, sostiene, “estaban claros”.

Este año, la hija (12) del sujeto alertó que había sido violada por su propio padre, mientras se encontraba a su cuidado en la comuna de Combarbalá. La niña pidió ayuda en redes sociales y su mensaje llegó a otra pequeña de la misma edad, que reveló que había vivido la misma situación, con el mismo individuo.

Los casos se denunciaron ante la PDI y que estaba vinculado a la hija del imputado, avanzó hasta que al hombre se le detuvo y se le formalizó. De esta forma, la madre de la niña abusada en 2013 conoció de estos otros dos casos y solo después, relata, se avanzó con el suyo.

“La respuesta ha sido lenta, muy lenta, porque si no hubiesen salido los demás casos, el de mi hija todavía estaría ahí, esperando que el fiscal tomara una decisión de poder formalizarlo. El de mi hija es el caso más avanzado de todos, solo necesitábamos la formalización”, lamenta.

“Estaba la evidencia, todo, pero el fiscal nunca se dignó a solicitar una audiencia. La excusa era que por la pandemia no se podía, pero tuvieron que salir más casos para que recién pudieran actuar”, dijo.

Madre de las víctimas: “Es frustrante”

Asimismo, la mujer comenta que una vez que explotaron los otros abusos, fue a pedir explicaciones y presionar para que se avanzara.

Tras esto, según consta en antecedentes a los que El Día tuvo acceso, el tribunal pidió cuenta a la Fiscalía -con fecha 30 de junio- de los avances en su causa a dos años de hecha la denuncia.

Cerca de 20 días después, el Ministerio Público formalizó, cuando el sujeto estaba en prisión, y sin pedir cautelares, con las consecuencias ya descritas.

Un día después de la excarcelación del individuo por el sobreseimiento de la otra causa, Fiscalía pidió una audiencia para fijar cautelares en este caso.

Sin embargo, el sujeto ya estaba libre, no se informó de manera oficial de su salida de la cárcel de Illapel, la notificación llegó al penal y la audiencia se tuvo que reprogramar. Una vez emanada la notificación a su domicilio, el sujeto ya no estaba ahí.

Con impotencia, la madre enumera sus decepciones desde que se decretó la libertad.

“Primero fue el temor de que se acercara a las víctimas, luego yo viajé a pedir explicaciones a la Fiscalía de Combarbalá y ellos solamente me pedían disculpas y me decían que querían revertir todo el error”, relata.

“Después me hablaron para decirme que había una nueva audiencia, que era el martes pasado (12 de octubre), la que no se pudo hacer y la hicieron ayer (martes 18), con dos horas de retraso. Ahí pidieron medidas cautelares porque no se presentó y ya estaba notificado. El día viernes le habían puesto orden de arresto por la otra causa, pero el lunes todavía no la subían al sistema”, añadió.

“Yo creo que por tanto insistir a mi abogado, al que le gané por cansancio para que revisara por qué no estaba (la orden de captura) a nivel nacional, el lunes en la noche me comunicaron que estaba todo listo; la orden vigente subida en la plataforma y que ya lo estaban buscando”, sostuvo.

Sujeto prófugo imputado por violación estaría en Santiago

La madre de la víctima afirma que ante la lentitud, ella comenzó a averiguar sobre el paradero del individuo, cuando recibió un llamado. Se trataba de la alerta de una persona de Santiago, que le avisó que el hombre se encontraba con su actual pareja en la capital.

La mujer afirma que tiene conocimiento de su paradero exacto y antecedentes concretos, que ha aportado a los investigadores, por lo que lamenta -sin comprender- que no se le haya detenido aún; generándole un nuevo dolor de cabeza.

“Están todos los antecedentes de dónde está, porque nosotros se los entregamos, hicimos el trabajo de ellos, de poder buscar y ver dónde estaba y al final, teniendo todos los antecedentes, todavía no lo van a detener, entonces ha sido lento y frustrante, porque están como esperando que vayamos a Santiago, lo pesquemos y que nosotros se lo entreguemos”, criticó.

El Día contactó a la PDI para tener información sobre la búsqueda del sujeto prófugo, sin embargo, al cierre de esta edición no recibíamos respuesta a nuestras consultas.