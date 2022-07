Dos comerciantes de La Serena acusaron haber sido extorsionadas por teléfono durante los últimos días.

De esta forma, se suman a la lista de empresarios que han sido amenazados a cambio de dinero, por un grupo que se identifica como parte del “Tren de Aragua”.

Una de las mujeres, contó a Diario El Día que recibió un llamado el fin de semana pasado de una persona, con acento extranjero.

El sujeto aseguró ser el jefe de una organización perteneciente a la temida banda criminal venezolana.

Comerciantes de La Serena acusan extorsiones del Tren de Aragua

De acuerdo a su relato, el sujeto le solicitó una suma de $20 millones, indicándole que si no accedía a la petición, realizarían un sicariato en contra de ella o de sus seres queridos.

Según su relato, la llamada la dejó preocupada y angustiada.

“Quien me habló lo hizo con voz muy segura e incluso mencionó que si le cortaba la llamada correría sangre, así que por temor no le corté”, sostuvo la víctima.

En paralelo, otra empresaria de la zona recibió un llamado similar.

En su caso, el monto solicitado fue mucho mayor y le advirtieron que no denunciara, ya que tenían identificada a toda su familia.

PDI hace llamado a denunciar extorsiones

Durante el último mes en la PDI de La Serena se han recibido al menos seis denuncias con características similares, que mantienen atemorizado al gremio del comercio.

Desde la institución, afirmaron a El Día que estaban investigando si se trataba de miembros del “Tren de Aragua” o de delincuentes que están utilizando el nombre de esta organización para amedrentar a la comunidad.

El prefecto provincial Elqui de la PDI, Carlos Albornoz, precisó que el fin de semana no recibieron nuevas denuncias.

De todas maneras, insistió en que “siempre el llamado a toda la comunidad es a denunciar cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito”.

“El llamado siempre es a ponerlo en conocimiento de las policías, del Ministerio Público para iniciar las investigaciones”, insistió.

PDI investiga llamados de extorsión

En tanto, aseguró que están investigando con la seriedad que reviste el caso, reconociendo que sabe que llama la atención por el tinte extorsivo de los relatos y el interés que concita en los medios de comunicación.

Por lo anterior, agregó que “estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía especializada del Ministerio Público, recabando todos los antecedentes para poder esclarecer los hechos y encontrar a los responsables”.

No se desestima que haya otros casos que no se han denunciado. Cabe precisar que los oficiales de la PDI no descartan ninguna arista de investigación.