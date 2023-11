El alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga (PC), tuvo un día de furia este lunes tras una movilización de funcionarios del Cesfam Salvador Allende.

Los trabajadores acusan retrasos en el nombramiento del director titular del recinto asistencial y del propio Servicio Municipal de Salud. Además, aseguran que no cuentan con los insumos suficientes para tratar a los pacientes.

En medio de este acto, se viralizó un video por redes sociales en donde el alcalde increpa en duros términos a las personas que se encontraban movilizadas.

“Aparece un socavón, pero no hacen ni una marcha. Está a menos de 600 metros del Cesfam y no hacen nada al respecto. Yo no les contesto el teléfono y se paralizan. Todos ustedes están mal”, señaló el jefe comunal.

Alcalde de Tierra Amarilla: “Se acabó el tandeo”

Tras ello, afirmó que “ustedes sólo velan por los intereses de ustedes. Se preocupan de sus sueldos, de sus contratos, de que les suban las lucas, de que les den un bono, de que les den horas extras, pero no se preocupan de la salud de los vecinos”.

“El alcalde de Tierra Amarilla no se va a quedar callado hasta que esta cuestión cambie y atiendan a toda esta gente, que para eso se les paga. Se les paga con los impuestos de todos los vecinos para que más encima vengan y los atiendan mal”, siguió.

Finalmente, aseveró que “se acabó el tandeo. Se van todos a trabajar o se van todos para afuera. Las puertas son bien anchas y no están obligados a estar acá”.

En un punto de prensa posterior, el alcalde Zúñiga explicó que levantó la voz porque los funcionarios se encontraban repartidos en un espacio muy grande.

“Soy consecuente con lo que digo y estoy firme en mi posición. No me retracto de lo dicho, porque considero que era necesario para que, de una vez por todas, nos pongamos todos en sintonía y nos preocupemos de lo verdaderamente importante”, expresó.