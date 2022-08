La mañana de este lunes y ante diversas gestiones, el diputado de la región de Antofagasta, Sebastián Videla (IND-PL), solicitará al Ejecutivo establecer un Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Norte, ante el alza de graves hechos de connotación de seguridad pública.

En particular, tras el asesinato de un joven de 16 años de Antofagasta, quien según relatos de la madre, habría muerto a manos de terceros.

El hecho ocurrió a eso de las 21:00 horas del viernes pasado en la intersección de calles Calama con Bellavista.

Tras un llamado a Carabineros, los efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y encontraron al menor de edad con heridas de arma blanca.

Estado de Excepción

El parlamentario enfatizó que “los hechos delictivos que se viven a diario son insostenibles. Un joven de 16 años asesinado en plena calle, y su madre exige justicia. Me he comunicado con ella y le he brindado todo mi apoyo, hasta llegar a las últimas consecuencias”.

Por otra parte, subrayó que “he conversado con el general de Carabineros (de Antofagasta), a quien he brindado todo mi apoyo. Es verdad que se han aprobado más recursos para la seguridad, pero creo que eso no es suficiente. La herramienta del Estado de Excepción es la única medida para entregar paz y tranquilidad a los ciudadanos de Calama, Antofagasta y de las demás comunas”.

La diputado además puntualizó que “estoy seguro que los parlamentarios de la región apoyarán la iniciativa por el bienestar de la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Este caso se suma al de otro joven de 16 años que resultó herido a bala en la cabeza en Avenida Pacífico con Cuatro Esquinas, en La Serena.

Se trató de un hecho registrado la noche del miércoles pasado, cuando el adolescente junto a su padre transitaban por el lugar.