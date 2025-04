La precandidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, abordó este martes el comienzo en sus funciones del nuevo Ministerio de Seguridad, liderado por el ministro Luis Cordero.

Tras reunirse con vecinos y vecinas afectadas por la delincuencia, respecto a la nueva cartera, la exalcaldesa dijo que “el proyecto es malo, la ley es mala. Es bien raro esto que de los seremis sean los encargados de la justicia”.

Pese a ello, dijo que “hay que funcionar con lo que salió y es mejor tener un Ministerio de Seguridad que no tenerlo”.

“En todo caso, creo que va a haber que hacer muchas modificaciones y es por eso que nosotros estamos pidiendo que no solamente la gente vote bien para Presidente de la República, sino que también para diputados y senadores”, agregó.

Así, la carta presidencial aprovechó de hacer un llamado electoral, señalando que “en la medida en que nosotros no tengamos mayoría de la derecha y centroderecha en el Parlamento, vamos a seguir teniendo malas leyes como esta. Yo creo que es mejor tener un Ministerio de Seguridad que no tenerlo, pero la verdad es que la ley que salió no es la óptima”.

“Los proyectos son malos”

Finalmente, Matthei realzó su crítica, afirmando que “tampoco es bueno lo que está saliendo en materia de seguridad municipal, es pésimo el proyecto, pero pésimo, pésimo. Y la ley también de inteligencia es mala también”.

“Es lo mejor que se ha podido sacar dado que no tenemos mayoría en ambas cámaras, pero los proyectos son malos”, cerró.