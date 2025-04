El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, despejó dudas respecto de si apoyarán como conglomerado a Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, en una eventual segunda vuelta presidencial.

Esto, a propósito del eventual respaldo que Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario (PNL), podría entregarle a la exalcaldesa si es que esta cumple con algunas condiciones, tales como no crear nuevos ministerios.

Así, en conversación con CNN Chile Radio, el timonel Republicano indicó que expresarán su apoyo al candidato del sector que pase a segunda vuelta, siempre y cuando se cumplan ciertas garantías.

“Evidentemente que a quien pase nos vamos a colgar de sus mismas palabras. Y si es que, por ejemplo, fuera Matthei y ella quisiera avanzar en una ley de aborto, como lo ha insinuado, por supuesto, que para nosotros sería fundamental de que no lo hiciera”, comentó.

En lo que refiere a las garantías que establecerán para entregar su apoyo presidencial, Squella sostuvo que estas se la expresarán al respectivo candidato en su momento y en persona, más no a través de la prensa.

“Ya vimos que eso no es conveniente hacerlo por la prensa. Al final del día tú estás diciendo ‘mire, voy a poner algún par de condiciones que no sea posible de cumplir’ y con eso me lavo las manos y no la apoyo”, añadió.

Por último, aclaró que para “nosotros es tan importante que gane alguien distinto a quienes gobiernan hoy día que, por supuesto, vamos a buscar la manera de que esté todo dispuesto para que efectivamente se logre el propósito”.

“Nosotros estamos esperando todavía el pronunciamiento de Evelyn Matthei, que no lo ha hecho, de que apoyaría a cualquier persona de la oposición si es que ella no pasa a segunda vuelta, que es muy probable”, concretó.