El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, mostró su decepción ante la negativa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de responder el cuestionario de 29 preguntas enviado por la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Congreso. Monsalve argumentó que por el carácter reservado de los antecedentes no podía contestar en ese momento. Mellado criticó esta decisión, lamentando que Monsalve perdiera la oportunidad de aclarar asuntos importantes para la ciudadanía. El diputado informó que ya se ha definido la metodología para el cierre de la Comisión y la consolidación de las conclusiones, con votaciones programadas para el lunes 24 de marzo en caso de no lograr consenso. Mellado también lamentó que actores clave como Monsalve hayan eludido el debate.

El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, expresó su decepción ante la decisión del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de no responder el cuestionario enviado por los parlamentarios en el marco de la Comisión Especial Investigadora (CEI).

Recordemos que, a través de un documento de una página, Monsalve se negó a contestar el cuestionario de 29 preguntas que fue enviado desde el Congreso.

“He revisado detenidamente cada una de las 29 preguntas que componen el cuestionario y comprendo el interés y la necesidad de contar con toda la información necesaria para establecer la verdad de los hechos”, señala.

“Entiendo que el objetivo de la Comisión es emitir opiniones y conclusiones fundadas, lo que considero fundamental en el marco de su labor investigativa”, añade Monsalve.

No obstante, el exsubsecretario apuntó que “me veo en la obligación de informar a esta Comisión que, debido al carácter reservado de los antecedentes y con el objetivo de contribuir el éxito de la investigación, no me es posible en este momento responder a las preguntas que se me han formulado”.

Al respecto, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Especial Investigadora, Miguel Mellado, lamentó la negativa de Monsalve a responder el cuestionario.

“Lamentamos la excusa de Manuel Monsalve para no responder el cuestionario que le enviamos como diputados. Siendo él parlamentario por varios periodos en este Congreso, perdió una gran oportunidad de esclarecer temas fundamentales que la ciudadanía demanda conocer y que, como representantes, teníamos el deber de requerirle”, criticó.

“Además, al haber sido un actor clave en este asunto, podría haber despejado muchas dudas que aún persisten”, señaló el legislador.

En esa línea, el diputado Mellado informó que ya se ha definido la metodología para el cierre de la Comisión y la consolidación de sus conclusiones.

“Hasta este miércoles estaremos recibiendo en la Secretaría los borradores de conclusiones que estamos trabajando. A partir de ahí, intentaremos generar un consenso entre todas las fuerzas políticas. Si esto no es posible, el lunes 24 de marzo, al mediodía, procederemos a la votación de las distintas conclusiones. En caso de que existan dos o más propuestas, se votarán una a una, y aquella que logre mayor respaldo será la que represente a la Comisión”, detalló.

Finalmente, el diputado Mellado lamentó que “actores clave como el subsecretario Monsalve hayan optado por eludir el debate”.