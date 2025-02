El senador José Manuel Ossandón (RN) criticó duramente el proyecto para erigir una estatua del expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, calificándolo de "locura" y considerando que sería exponerlo de manera severa en un momento inadecuado. Ossandón mencionó que, si bien Piñera merece tal reconocimiento, es necesario vivir el luto y esperar un tiempo para hacerlo. Además, cuestionó la iniciativa liderada por el senador José García Ruminot (RN), señalando que podría terminar perjudicando la imagen de Piñera. Respecto al monumento en honor a Salvador Allende en la misma plaza, Ossandón reconoció que, a pesar de las críticas hacia Allende, él también merece respeto por haber sido presidente de Chile. En resumen, Ossandón destacó la importancia de honrar a todos los exmandatarios, tanto si estuvo de acuerdo con ellos como si no, debido a su servicio al país.

El senador Manuel José Ossandón (RN) tildó de “locura” el proyecto que busca levantar una estatua del expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda.

Recordemos que esta iniciativa es liderada por el senador José García Ruminot (RN) y patrocinada por sus pares Matías Walker (Demócratas), Luz Ebensperger (UDI), José Miguel Insulza (PS) y Luciano Cruz Coke (Evópoli).

Así, en conversación con Cooperativa, el legislador sostuvo que si bien Piñera “merece estar en la Plaza de la Constitución”, hacerlo ahora sería “exponerlo” de una manera severa. “Hay que vivir el luto. Hay que dejar que pase un poquito el tiempo”.

Sobre la misma, calificó de “arrebatados” a quienes están impulsando el proyecto que se encuentra en el Senado, asegurando que “lo que hacen es que al final le den duro (a Piñera)”.

El parlamentario de oposición también expresó que “si Salvador Allende está en la Plaza de la Constitución, cualquiera puede estar”, por lo que la estatua es una buena idea, pero en un mal momento.

“Piñera fue un Presidente, un buen Presidente. No es el que a mí más me gustaba, pero fue un buen Presidente, una persona que sí se dedicó en cuerpo y alma a Chile. El tema de los mineros fue una cosa extraordinaria, la pandemia también, por lo tanto, se merece, pero ¿para qué hacerlo ahora? Eso es lo que yo no entendía”, completó.

Manuel Ossandón por proyecto de estatua de Piñera

Por último, Ossandón se refirió al monumento en honor a Salvador Allende que está frente a La Moneda. Si bien expresó que el gobernante socialista “dejó la grande en este país”, también aclaró que este sí merecía dicha estatua porque fue presidente de esta nación.

“Gracias a Dios, en Chile hemos tenido Presidentes, incluyendo a Salvador Allende, honrados, gente que creía en sus proyectos y se dedicaba a eso. Otra cosa es que lo hagan bien o lo hagan mal”, complementó.

“O sea, nosotros no estamos en el caso del Perú ni de otros países. Cuando me dicen ‘no, es que Ricardo Lagos, que Eduardo Frei, que (Michelle) Bachelet. Mentira, (son) gente honrada, gente decente y todos se merecen una estatua en su minuto porque han sido Presidentes de Chile”, cerró.