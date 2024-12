Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, generó controversia al afirmar que participaba en el programa Chile Crece Contigo, pero luego aclaró que no recibe beneficios destinados al 60% de menores ingresos. En una entrevista con T13, Vallejo elogió el programa y mencionó que se atiende en un Cesfam bajo este programa; sin embargo, su equipo luego aclaró a El Mercurio que no está inscrita en el Registro Social de Hogares, por lo que no puede acceder a las prestaciones para los más vulnerables. Se destacó que el programa está abierto a todas las personas que reciben atención en la salud pública, independientemente de su afiliación a Isapre o Fonasa, y que el único beneficio al que Vallejo podría acceder es al ajuar si decide dar a luz en la salud pública.