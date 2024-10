La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, pidió agilizar el proyecto que endurece las penas contra quienes evadan controles policiales. Esto, ya que hasta el momento se considera sólo una infracción dentro de la ley de tránsito.

Considerando el aumento de las fiscalizaciones vehiculares para detectar a personas sin sus documentos al día o eventuales delitos, la congresista pidió que se pueda iniciar pronto la tramitación de esta iniciativa, la que busca incentivar el “respeto a la autoridad”.

“Es importante que en nuestro país se comience a respetar a la autoridad, particularmente cuando carabineros o alguna otra autoridad quiera hacer uso de sus facultades legales y constitucionales en el cumplimiento de su deber, los ciudadanos debemos obedecer”, afirmó.

“Y es por eso muy importante que cuando Carabineros de Chile decide que se detenga a un vehículo motorizado, cualquiera que sea, ese conductor se detenga y si no lo hace que tenga sanciones”, agregó.

Fundamento de la iniciativa de Flores

Así, la legisladora advirtió que “eso hoy día no ocurre en nuestro país”. “El que no se detiene no tiene una sanción particularmente de carácter económico y es lo que nosotros estamos buscando con este proyecto de ley, que exista una penalidad, que se pueda enviar esta multa a quienes corresponda y por lo tanto tengan que pagar estas sanciones”.

Finalmente, Flores precisó que de esta forma, buscará que dicho actuar “tenga derechamente una pena y no simplemente una multa”.

“El que desobedezca las señales u órdenes de tránsito de un integrante de Carabineros de Chile o las de un inspector fiscal en los procedimientos de fiscalización en la vía pública, será sancionado con multa de 5 a 10 unidades tributaria mensuales y suspensión de 6 meses de la licencia de conducir”, detalló.