Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

José Antonio Kast, líder de Partido Republicano, en conversación con Radio Bío Bío de Concepción abordó temas de contingencia como el caso Audio y la situación en la Corte Suprema. Aseguró que en Chile no ha existido un debate serio sobre cómo enfrentar la corrupción, señalando que impacta en toda la política. Expresó que la ciudadanía a veces no distingue entre izquierda y derecha, planteando la necesidad de medidas adecuadas. Respecto a la situación en la Corte Suprema, mencionó que no es un tema puntual y destacó la importancia de un debate serio para combatir la corrupción. Además, se refirió a la dureza del caso Audio para toda la política y la necesidad de abordar institucionalmente la corrupción. Respecto a la acusación constitucional contra los supremos, Kast indicó que la bancada está debatiendo al respecto y enfatizó en la responsabilidad de la Corte Suprema. Finalmente, descartó tener conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, cerrando así la entrevista.