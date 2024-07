El presidente Gabriel Boric descartó romper relaciones diplomáticas con Venezuela, pese a reiterar sus críticas ante la expulsión del personal diplomático chileno de Caracas.

Así lo aseguró la mañana de este martes desde los Emiratos Árabes Unidos, donde desarrolla una visita oficial.

Al respecto, el mandatario insistió en cuestionar la dura medida tomada por el régimen de Nicolás Maduro, acusando una “grave y profunda intolerancia a la crítica”.

En ese sentido, calificó la medida como “una decisión que, a juicio de mi Gobierno, demuestra una grave y profunda intolerancia a la diferencia, a la legítima crítica, que son elementos esenciales en una democracia y creo que demuestra además, tristemente, un desprecio por los cientos de miles de venezolanos que actualmente viven en Chile”.

“Como país no hemos hecho otra cosa que sostener, algo que ha sido de la esencia de la política exterior chilena desde el retorno a la democracia, que es un imperativo que los resultados de cualquier elección y en particular, esta en Venezuela, sean transparentes y verificados por mediadores internacionales que no están comprometidos con el Gobierno de turno. Esto en este caso se cumple mediante la publicación integral de las actas de la mesa de votación”, añadió el presidente Boric.

“Esta situación, por cierto, nos mantiene alerta, es mi deber como mandatario entregar certeza a los miles de chilenos que actualmente viven en Venezuela. Deben saber que les garantizaremos toda la ayuda y apoyo y asistencia que necesiten”, apuntó además.

Asimismo, hizo un llamado a los venezolanos, aseverando que “sepan que hay una comunidad internacional atenta a lo que está ocurriendo en su país, haciendo presión para que la voluntad que ustedes han expresado en las urnas sea la que finalmente se respete, para lo cual seguiremos exigiendo que las elecciones sean transparentes y se han totalmente verificables”.

Presidente Boric descarta romper relaciones diplomáticas con Venezuela

Asimismo, junto con enfatizar que Chile “siempre será un país de diálogo”, descartó romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, tomando en cuenta la necesidad de mantener el vínculo para concretar la expulsión de venezolanos desde nuestro país.

“Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativo o judiciales aterrice en Venezuela. Necesito la colaboración del Gobierno para aquello”, sentenció.

“Por lo tanto, Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país, fue en 1943 con la Alemania nazi y Japón”, remarcó.

“Acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable, y como señalé antes, demuestran intolerancia impropia de las democracias”, insistió.

“Yo sé que es muy fácil ir escalando el tono, pero en lo que tenemos que centrarnos y yo como Presidente de la República de Chile, pero como miembro de la comunidad internacional, lo que tengo que centrarme, más allá de una pelea personal y de ponernos adjetivos, es en que en conjunto con la comunidad internacional logremos que las elecciones se respeten, que sean transparentes, que sean verificadas”, sentenció.

Boric: “Con el Partido Comunista tengo una excelente relación en lo cotidiano”

Por último, el presidente Boric fue consultado respecto al Partido Comunista, que ha respaldado el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro, pese a la postura crítica del Gobierno.

“La alianza de gobierno que tenemos en Chile es una alianza que es diversa y si yo hiciera de cada diferencia que existe con algún parlamentario alguna declaración de uno u otro partido, la verdad es que sería muy difícil gobernar”, matizó.

“Con el Partido Comunista tengo una excelente relación en lo cotidiano, ha sido un partido importante para la sustentación del Gobierno con permanentes aportes y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia”, reconoció el mandatario.

No obstante, el jefe de Estado señaló que “lo bueno respecto a eso es que tantos ellos, como todos los demás, entienden que la política en materia internacional la dirijo yo como Presidente de la República y como jefe de Estado”.

“Y, por lo tanto, no me parece que ese sea un motivo para armar más polémica mientras los roles estén absolutamente claros, y creo que los roles están claros”, sentenció.

“Yo no voy a hacer de este tema un tema de política interna que me imagino que van a haber quienes tratan de aprovecharse de aquello, pero para mí lo importante en esto y hago un llamado conjunto a que no perdamos de vista que lo importante es que las elecciones se respeten, que sean transparentes y no tratemos de hacer esto un tema de pelea interna como se ha hecho hace ya demasiado tiempo en nuestro país”, concluyó.