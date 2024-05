Diversas reacciones generó la reunión que sostuvo el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, Juan Pablo Glasinovic, con una comitiva venezolana por el asesinato del exteniente Ronald Ojeda.

Todo comenzó el domingo pasado, cuando el canciller chileno, Alberto van Klaveren, fue consultado sobre si Venezuela ha cooperado con el caso. “No hemos tenido novedades, a no ser que el Ministerio Público disponga de otros antecedentes”, respondió el secretario de Estado.

Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó el lunes que dos fiscales venezolanos visitarían Chile para conocer mayores antecedentes del caso.

Los persecutores extranjeros buscaban reunirse con una serie de personas, entre las que figuraban el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el jefe de la investigación por el homicidio de Ojeda, Héctor Barros. No obstante, por temas de agenda, ambas autoridades le cerraron la puerta a una posible reunión.

Con quienes sí se juntaron este jueves fue con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, Juan Pablo Glasinovic, y el subdirector de esta área, Álvaro Hernández.

Por el lado de Caracas asistieron los fiscales Ángel Fuenmayor, director general contra Delitos Comunes, y Álvaro Cabrera, director de Asuntos Internacionales.

Ambos llegaron y se fueron en un auto con patente de cuerpo diplomático y no emitieron declaraciones a la prensa. Tras cerca de dos horas de reunión, no pudieron acceder a datos claves de la investigación que se lleva en Chile, ya que se les explicó que la ley no lo permite.

Según Glasinovic, durante el encuentro se hizo una revisión general de toda la cooperación internacional que ha habido hasta el momento. Asimismo, acordaron una serie de medidas para mejorar y agilizar estos procedimientos.

“Fue un evento muy positivo, de construcción de mejores prácticas y desarrollo de confianza para ir aumentando nuestra efectividad y rapidez en intercambio de información”, señaló.

A pesar de ello, existen dudas sobre la eficacia de esta visita oficial. Lo cierto es que Venezuela terminó de entregar todos los antecedentes que fueron solicitados por el Ministerio Público chileno.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que estos datos fueron solicitados, se recibieron, se evaluaron y se consideraron insuficientes, por lo que debieron insistir. Finalmente, se remitieron e manera completa.

“Nobleza obliga. Hay que reconocer que la Fiscalía General de Venezuela ha remitido los antecedentes que le hemos pedido. La palabra colaboración puede ser equívoca, puede ser ambigua, pero sí hubo un requerimiento de información”, sostuvo.

En concreto, la información solicitada por nuestro país se refiere a los antecedentes penales de los dos sospechosos del crimen de Ojeda. Se trata de los ciudadanos venezolanos Walter Rodríguez Pérez y Maikel Villegas Rodríguez, quienes se encontrarían en su país.

Caso Ojeda: Valencia y Barros no se reunieron con comitiva

La visita de los fiscales extranjeros estuvo marcada por la falta de anticipación y coordinación. Esto provocó un portazo de Ángel Valencia, por temas de agenda, para reunirse con ellos.

Tampoco se reunieron con Héctor Barros, el fiscal regional a cargo de la investigación, quien explicó que la indagatoria es reservada y, legalmente, no pueden ventilar información a ninguna comitiva venezolana.

El persecutor aseguró que “lo que necesitamos hoy es que se ubique a las personas que están con una orden de detención y con clave roja en Interpol para poder seguir con los trámites que corresponden, que es pedir la formalización en ausencia para pedir posteriormente la extradición”.

También se refirió a este hecho el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En conversación con Radio Bío Bío, la autoridad indicó que todas las gestiones del Gobierno van en esa dirección: lograr la detención de los dos sospechosos.

En ese sentido, el exdiputado afirmó que “yo no diría que (las detenciones) son inminentes ni que están muy lejos”.

A la reunión que se celebró en el Ministerio Público no fue invitado el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, pero este logró citarse de forma particular con los fiscales venezolanos.

“Constituye un aliciente para las víctimas de estos hechos, porque se abren canales expresos de comunicación, cooperación y asistencia mutua para avanzar en este caso”, aseveró tras este encuentro.

Según el itinerario enviado por Caracas, tanto Ángel Fuenmayor como Álvaro Cabrera se quedarán hasta el sábado 1 de junio en nuestro país.