Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Mañana jueves 30 de mayo a las 9:30 horas se llevará a cabo la junta entre el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público y la comitiva venezolana en relación al caso Ojeda. Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda, no fue incluido en la reunión, pero logró reunirse con las autoridades venezolanas. La fiscalía chilena busca la detención y extradición de los sospechosos venezolanos del secuestro y homicidio del exmilitar. El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la visita, declarando que no se reunirá con los persecutores venezolanos por razones de agenda. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, criticó la falta de anticipación y coordinación en el caso. En tanto, el canciller Alberto van Klaveren expuso sobre los mecanismos de cooperación internacional en la comisión de inteligencia y crimen organizado de la Cámara, reiterando que su ministerio no interviene en la investigación del Ministerio Público, y mencionó su contacto con su par venezolano dispuesto a cooperar.