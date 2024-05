El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue bastante crítico con las palabras que utilizó ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para referirse a la “delegación” del PC que acompañó al alcalde Daniel Jadue hasta el tribunal.

Recordemos que el jefe comunal de Recoleta está siendo formalizado por los delitos de cohecho, estafa, entre otros, en el marco del caso de las Farmacias Populares.

A juicio de Monsalve, “la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”.

En conversación con ADN, Carmona manifestó que “no la asumo como una formulación que involucre al Partido Comunista. El Partido Comunista no hace política de barra”.

Respecto a la convocatoria en los tribunales, el líder del PC sostuvo que “yo no he convocado algo que no sea natural. Yo no sé qué pensaban las personas, porque Daniel Jadue es una figura que tiene una trascendencia transversal por sobre la militancia”.

“Descalificar a esas personas que fueron de muy temprano, que hacen otras cosas, que trabajan, que son personas que tienen compromisos con la izquierda, de barristas, me parece que es una descalificación un poquito gratuita”, afirmó Carmona, recalcando que “no me parece que corresponda a una autoridad de Gobierno”.

Monsalve responde a Carmona

Al ser consultado por Radio Bío Bío, este jueves el subsecretario Monsalve aclaró que nunca habló de “barras bravas”, sino que “no es la justicia un espacio para transformar a las fuerzas políticas en barras”.

“Creo que yo, lo que he hecho, es colocar un tema político, no he descalificado a nadie. He puesto un tema político y yo espero que podamos coincidir con el presidente del Partido Comunista y con otras fuerzas políticas”, recalcó la autoridad.

Destacando que “queremos preservar la democracia, la democracia se sustenta en la autonomía de los poderes del Estado y, por lo tanto, lo que yo he dicho es que la política tiene que ayudar a proteger la autonomía del Poder Judicial. Y que no corresponde, por lo tanto, que tratemos de deslegitimar la función de la justicia”.