El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, entregó su percepción sobre las elecciones municipales, las propuestas de militantes de su partido y las relaciones con el Frente Amplio.

En conversación con La Segunda, el militante del PS fue consultado sobre “el telefonazo” del presidente Gabriel Boric para frenar el proyecto de reforma al sistema político del senador Alfonso de Urresti, y si es que le pareció bien o piensa que el PS tenía el derecho de liderar ese proceso

“Esa pregunta pone en problemas a cualquiera. Yo soy más tradicionalista. No voy a ir al tema en sí mismo, sino que al rol de la Presidencia de la República. En mi experiencia, a mí me gustaba más el estilo presidencial de Aylwin: estaba perfectamente informado de lo que ocurría, tenía sus antenas alertas, pero él no estaba en la cancha de juegos; él tenía una cierta distancia, se reservaba para el momento final, no corría riesgos prematuros. Ese estilo a mí me gustaba”, manifestó Escalona.

Recordemos que la propuesta, denominada “Ley De Urresti”, ha generado un amplio debate. La iniciativa enfrenta críticas de diversos sectores políticos; incluyendo independientes, Demócratas, el Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde Social. La discusión se centra en la gobernabilidad y la representatividad en el Congreso, así como en el análisis de partidos más pequeños y la inclusión de legisladores independientes en el proceso político.

En tanto, también se le preguntó por la ausencia de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, de la reunión de presidentes y secretarios generales, y si es que esto fue porque el líder del PC, Lautaro Carmona, manifestó su disconformidad con la carta socialista en Copiapó.

“Es Copiapó. La entrevista de Lautaro Carmona circuló vertiginosamente y por la cultura del PC de varias décadas, que es muy cuidadosa, no nos imaginamos que algo así iba a ocurrir. Para ella (Vodanovic) y para mí fue imprevisto y concordamos. Me dijo ‘mire compañero, me parece que debo hacer un gesto y que no debo ir a la reunión’. Me pareció que era un gesto adecuado porque no era rupturista, pero marcaba el punto. Para nosotros era una situación grave; el acuerdo de candidatos a alcaldes costó mucho hacerlo y Lautaro Carmona también ayudó”, sostuvo Escalona.

Señalando además cómo vio a Carmona: “Si en el hall del Servel (cuando se negociaban los pactos para las primarias) se sentó en un sillón de madera muy incómodo y durmió un rato; en la madrugada se inventó un karaoke… somos testigos de su esfuerzo y por lo mismo fue imprevisto, porque en Copiapó ellos tienen dolor y nosotros tenemos el dolor de Johnny Carrasco (en Pudahuel), donde nosotros esperábamos competir; son casos equivalentes. Entonces fue una conducta política inaceptable para nosotros”.

Relaciones con el Frente Amplio

Al secretario general del PS se le preguntó también por las relaciones con el Frente Amplio, y si es que con el PC son más fáciles, señalando que “sí, es que… el FA ha experimentado cambios. Nosotros también, pero en 30 años o 40 años y ellos en dos o tres, han experimentado cambios muy profundos. Primero, la evolución de la posición del presidente Boric, que tiene un impacto; segundo, el impacto del caso fundaciones; tercero, la vida que es más difícil de lo que uno cree”.

“Esta mesa (la que preside Vodanovic) se instaló en junio de 2022 y ellos tenían un lenguaje corporal de liderazgo. Pero vino el primer plebiscito, el de septiembre; un golpe durísimo y la superioridad moral se derrumbó, lo que dijo Jackson en agosto desapareció, el cálculo político se demostró errado, el presidente Boric ha evolucionado y vino el proceso de unificación (del FA). Entonces nosotros tratamos con mucha apertura, con buena fe, con un Frente Amplio que está en evolución”, dijo el militante del PS.

Así también indica que “hubo enfrentamientos, como en las negociaciones por las alcaldías, en que tuvimos, debo decir, asperezas duras, ¡duras!, por un problema de nuestras raíces en el territorio que ellos desconocían, como por ejemplo, el caso de Tirúa con José Alinco, del movimiento mapuche lafkenche, donde antes fue alcalde Millabur, pero es una relación de más de 20 años y son para nosotros dentro del movimiento mapuche un actor muy importante por la estabilidad de la Macrozona, por la lucha contra el terrorismo. Alinco no es militante del PS, pero hemos mantenido con ellos siempre la conducta de invitarlos a participar para que tengan un espacio político. En el FA lo entendieron y retiraron la petición de Tirúa”.

Escalona planteó que el Frente Amplio está en evolución, por lo que se le preguntó si es que aprendieron a gobernar o todavía les falta.

“En política de alianzas tenemos buenas relaciones, teniendo roces fuertes… No se aprende a gobernar de un día para otro. Tampoco nos tenemos que subir por el chorro los exconcertacionistas. El presidente Boric ha tenido una voluntad de aprender inigualable, que no se valora e incluso se hace una caricatura con esta voluntad que él tiene de poder responder a las exigencias de gobernar, que no es lo mismo que estar en la oposición. Han aprendido la tarea de gobernar, es un aprendizaje que no termina”, afirmó el secretario general del PS.

Añadiendo que “tuvimos a Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet uno y dos, pero ya nos faltaba capacidad de comprender las nuevas circunstancias hacia la segunda mitad de la década pasada. No fuimos capaces de mantener el ciclo económico hacia arriba; los fenómenos de corrupción y el financiamiento ilegal de la política nos golpearon duramente. No tuvimos la respuesta adecuada y, entonces, nunca se termina de aprender”.