Jordhy Thompson fue uno de los jugadores de Colo Colo que desató una verdadera tormenta para el cuadro ‘albo’ en el cierre de la temporada pasada, cuando fue denunciado por su expareja de violencia intrafamiliar.

Tras un largo litigio con la justicia, el extremo de 19 años emigró hasta el fútbol ruso y recaló en el FC Orenburg, elenco en donde ha tenido una que otra destacada participación en lo que va de su estadía en el gélido país de Viejo Continente.

Sin embargo, en Rusia poco conocen de los antecedentes de Thompson. Así lo dejó ver el arquero de Orenburg, Renato Gojkovic, quien en conversación con el portal RB Sports, defendió a Jordhy.

En sus palabras, el zaguero afirmó que “para ser honesto, no he oído mucho sobre esta historia. Y no nos comunicamos mucho con él; solo habla español”.

Fue ahí donde recibió un férreo respaldo, luego de que Renato asegurara que “puedo decir que es un buen joven que respeta a sus mayores”.

“Es un excelente jugador de fútbol. A los 19 años se adaptó muy rápidamente a un nuevo país, simplemente genial”, sentenció Gojkovic.

Por ahora, Jordhy Thompson se encuentra en el país de vacaciones, unas que no han sido de lo más relajantes tras el lamentable desceso de uno de sus primos, situación que fue revelada por el propio jugador en sus redes sociales.