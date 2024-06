España y Croacia protagonizaron este sábado uno de los enfrentamientos más esperados de la fase grupal de la Eurocopa 2024. Uno donde ‘La Furia’ aplastó a su rival 3-0, pero que también dejó una de las mayores polémicas de lo que va del torneo: un penal cometido por Rodri.

El volante del Manchester City desató la furia de los croatas en el minuto 77, con una falta adrede para evitar el gol de Petkovic cuando el portero Unai Simon estaba batido.

El enojo de los rojiblancos ‘explotó’ cuando el árbitro Michael Oliver sancionó el penal, pero decidió solo mostrarle la tarjeta amarilla.

Brozovic y Perisic comandaron los reclamos, sin embargo, el juez no dio pie atrás y mantuvo su determinación de no expulsar al español. Por si fuera poco, para la mala fortuna croata, Petkovic falló desde los doce pasos.

Someone explain to me why this isn't a red card for Rodri? No attempt to play the ball. Pure sabotage, stopping a goal.

