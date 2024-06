Diego Rivarola sorprendió a todo el mundo del fútbol chileno tras ser confirmado como el refuerzo del modesto club Vicente Pérez Rosales, elenco que está enfrentando por Copa a Chile a la Udec.

El exdelantero se unió a Mauricio Arias y a Yerson Opazo como refuerzos del elenco sureño, pero antes de abordar el avión rumbo al sur, se difundieron imágenes donde un hincha de Colo Colo insulta a Rivarola mientras este esperaba el avión en el aeropuerto.

La pieza audiovisual que se subió a Tik Tok no tiene fecha determinada, pero fue subido el viernes 14 de junio, mismo día que Diego emprendió su viaje para unirse a Vicente Pérez Rosales.

En el áspero diálogo se ve como el hincha divisa al exgoleador azul, comienza a acercarse para saludarlo y posteriormente a molestar a Rivarola.

“Saludo Diego. Aguante Colo Colo compadre, lo más grande Colo Colo”, comenzó a mencionar el hincha ‘albo’ ante la incomodidad de Rivarola que respondió: “Qué quieres que te diga”.

A pesar que el exjugador estaba con sus hijos, el hincha del ‘Cacique’ aumentó el grado de sus dichos y comenzó a insultar a Rivarola.

“El Colo es más grande que la U, no somos madres. Chao ‘chuncho’ culiao”, expresó el fanático que posteriormente se alejó del exariete de la U.

Video que rápidamente fue difundido en redes sociales y acción que se ganó el repudio de diversos hinchas.

La reacción de los hinchas

En un post donde se replica el video en X (anterior Twitter), algunos hinchas del fútbol arremetieron contra el fanático de Colo Colo al asegurar que “siendo hincha de Colo Colo, me da asco y vergüenza este tipo de ‘hinchas’ que se las dan de choros”.

“Iba todo cagado a gritarle a Rivarola”, “Yo soy Colocolino de corazón, pero lo que hizo ese simio es una estupidez”, “Si no tiene problemas mentales no me explico el video”, fueron algunos de los mensajes en contra del hincha que grabó el video.

Revisa el video y algunos mensajes en contra de los insultos a Rivarola

Imagina creerte vio por hecharle la niña a Rivarola que esta piola y va con sus hijos jajajaja Zorra kulia se le escucha hasta la respiración y todo el tiempo que se arma de valor para ir a ladrar pic.twitter.com/PLC08WPc5f — Mathias (@U_mathias1902) June 15, 2024

Siendo hincha de colo colo, me da asco y vergüenza este tipo de "hinchas" que se las dan de choros y escriben omitiendo la letra u. — Francisco Cado (@vivoenstgo) June 15, 2024

Iba todo cagado a gritarte a Rivarola el sapo culiao jajaja — Mario (@mario_guti14) June 15, 2024

Yo soy Colocolino de corazón, pero lo que hizo ese simio es una estupidez.

Podemos hueviarnos que 25 años les costó, que el estadio de pinochet y todas esas mierdas, pero insultar a un exjugador estando con sus hijos pasa los límites. — Albo_IronMaiden (@sergiomaiden666) June 15, 2024

Si no tiene problemas mentales no me explico el video. — Me dicen Lucho (@Lurbok) June 15, 2024

Ese tipo no es hincha, es un 🐒 sin 🧠 — Meza (@Meza_Scl) June 15, 2024

Son todo lo que no queremos ser — Joacobha11 (@Joacobha11) June 15, 2024

Jjsjsjsjs con las pelotas en la garganta el compadre jaja — Fernan03Balboa (@Fernan_Balboa) June 15, 2024