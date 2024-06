El Comité Olímpico Internacional autorizó a 14 deportistas rusos y a 11 bielorrusos a competir en los Juegos Olímpicos de París en disciplinas como ciclismo, gimnasia, halterofilia y lucha grecorromana, tras superar pruebas clasificatorias y controles para verificar que no apoyaron la invasión rusa de Ucrania ni tienen vínculos con los ejércitos respectivos. Estos atletas participarán bajo bandera neutral y condiciones estrictas, sin desfilar en la ceremonia ni aparecer en el cuadro de medallas, en una participación muy reducida en comparación con ediciones anteriores.

El Comité Olímpico Internacional (COI) autorizó a 14 deportistas rusos y a 11 bielorrusos a participar en los Juegos Olímpicos de París (26 de julio-11 de agosto) en cuatro disciplinas, según una primera lista publicada por ese organismo este sábado (15.06.2024).

Estos atletas que podrán participar en París 2024 tuvieron que superar sus respectivas pruebas clasificatorias en ciclismo, gimnasia, halterofilia y lucha grecorromana.

Pero no fue todo. Además los elegidos enfrentaron un doble control efectuado por el COI para verificar que no apoyaron la invasión rusa de Ucrania y que no tienen ningún vínculo con el ejército de Rusia ni Bielorrusia.

Tras haber prohibido la participación de los atletas de esos países a causa de la invasión rusa de Ucrania, el COI decidió finalmente autorizar su presencia solo en competiciones individuales, bajo bandera neutral y otras condiciones estrictas.

Rusia y Bielorrusia contarán con un número de deportistas muy inferior al que tuvieron en los Juegos de Tokio en 2021, con 330 y 104 respectivamente.

Además de estar privados de sus colores oficiales, estos atletas no podrán desfilar en la ceremonia inaugural y tampoco aparecerán en el cuadro de medallas.