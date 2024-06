Hans Valdés, ex "Gran Hermano", desmiente detención por exceso de velocidad: "Totalmente falso"

Hans Valdés, el exintegrante de “Gran Hermano”, desmintió los rumores sobre un supuesto arresto por conducir a exceso de velocidad.

Los trascendidos comenzaron a circular esta semana a raíz de la grabación de un videoclip de música urbana, nicho que Valdés ha explorado en el último año tras su salida del reality show de Chilevisión.

“No, es totalmente falso”, aseguró Hans a BioBioChile tras ser consultado sobre la secuencia en cuestión.

“Nunca me detuvieron. Incluso en las fotos se ve perfectamente que no era yo”, comentó sobre el supuesto arresto, también desmentido a BioBioChile por fuentes de Carabineros.

Hans Valdés molesto por rumores de detención: “Ocupen su tiempo para mejorar sus vidas”

A través de su perfil en Instagram, el ex “Gran Hermano” volvió a reiterar su inocencia, e incluso hizo un llamado a sus seguidores a no creer en los rumores que circulan en internet.

“Para todas las personas que me siguen constantemente en mis redes sociales, quiero aclarar el video que circula en RRSS… Es totalmente falso“, repitió.

“La persona que aparece en el video no soy yo. Nunca me he visto involucrado en temas legales, y muchos menos en conducción a exceso de velocidad, especialmente en días donde se recomienda no salir de casa por condiciones climáticas adversas”, dijo, a raíz del frente de mal tiempo que afectó a la zona centro-sur del país esta semana.

En otra “storie” publicada en la red social, también envió un mensaje a sus seguidores: “Ocupen su tiempo para mejorar sus vidas. Sus vidas son más importante que la de los demás“, escribió Hans Valdés, exintegrante de “Gran Hermano”.