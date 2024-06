Bombo Fica fue uno de los invitados del estelar “Podemos Hablar” en su emisión de ayer viernes 14 de junio. Allí, el humorista habló de los complejos días que pasó en Barcelona, España a raíz de una hemorragia nasal que incluso lo llevó a ser internado en el país europeo.

“El día 21, yo me destinaba con mi hijo a viajar al aeropuerto porque teníamos actuación en Suecia. Y empecé con un pequeño goteo de sangre. Fui al baño y de repente como que se abrió una llave y empieza a correr y correr (sangre) y yo me tapaba aquí las fosas nasales y la sangre empezó a irse al estómago, entonces no podía respirar. Tenía que botar la sangre”, contó Fica.

“Y de repente me paró y me voy al espejo y tenía los ojos con sangre y ahí ya me aterré, estaba aterrado, muy asustado. Ahí mi señora y mi otra hija más chica, ella muy asustada, bajó a recepción, a tratar de pedir una ambulancia. Al final en un taxi partimos” rememoró.

Una vez en la clínica, el comediante relató que “me tomaron la presión, me dieron una pastilla y me pusieron un tapón ordinario ahí, para cortarme la sangre”.

“Y ahí el seguro me mandó otra clínica, donde fue una odisea. Estábamos allá y un médico me revisó, tenía que verme un otorrino y resulta que esa clínica no tenía otorrino, así que salimos a contratar un otorrino por fuera en una clínica privada, en otro lado, fue un paseo con el tapón”, dijo.

Bombo Fica en problemas por una hemorragia nasal en España

“Tipo seis de la tarde ya me tenían controlado, me había visto un otorrino y me fui al hotel. Esa tarde me acuerdo que cené y al llegar al hotel nuevamente otra vez la hemorragia con tuti, y ahí ya nos fuimos a un hospital público, que se llama hospital clínico de Barcelona, y la atención fue distinta. Se demoraron 15 minutos en tenerme ya controlado, mi presión había bajado y ahí me explicaron que tenía una sipoxia nasal, en la cavidad derecha, pero no sabían dónde”.

La situación obligó a Fica a suspender algunas de sus fechas en Europa. “Me preparo para ir al aeropuerto con mi hijo para ir a Suecia y otra vez la hemorragia, pero ya con tuti. Partimos al hospital nuevamente, ya les causaba gracia, porque me decían este gallo algo se está haciendo en la nariz y le gusta venir al hospital”.

“Me sacaron ese tapón y me pusieron otro tapón, cuarto tapón, y bueno, me dijeron que tenía que suspender el viaje, porque no podía volar en avión. Me atendieron, voy bajando al baño del hospital y ¡fua! Nuevamente sangrado, un sangrado, cómo te dije yo, intenso. Yo llevaba cuatro sangrados, imagínate, ahí la pasé mal, mal”, reveló.

“Me pusieron un tampón que inflaba con una jeringa para tapar todo lo que había, presionar a las arterias y es tremendamente doloroso. Te presiona el nervio y lleva un dolor aquí en la cavidad del ojo, la muela te duele, 12 horas aguanté. Era horrible, y ahí lograron presionar para que me operaran el día 28 a las nueve de la mañana. Pasé a pabellón. Ya me daba lo mismo, me iba en el sueño, yo quería dejar de sufrir”, finalizó.