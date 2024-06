Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El estudio Gainax, reconocido por la icónica serie de anime Neon Genesis Evangelion, cerró sus puertas tras 40 años de historia al declararse en quiebra, según informes del Tribunal del Distrito de Tokio. Debido a una crisis financiera desde 2012, los derechos de autor fueron transferidos a Khara, estudio de Hideaki Anno, por prácticas dudosas de gestión que incluyeron la creación de empresas no planificadas y solicitudes de préstamos costosos. La deuda de Gainax asciende a 380 millones de yenes ($2.237.556.200 pesos chilenos) con 71 acreedores, lo que llevó a varios empleados a renunciar. Fundado en 1984 por Hideaki Anno y Shinji Higuchi, Gainax destacó por su enfoque innovador y experimental en obras como Evangelion y Nadia: The Secret of Blue Water, explorando temas complejos y maduros con referencias culturales, filosóficas y psicológicas.