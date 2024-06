La banda británica Coldplay tuvo un agitado paso por Atenas, Grecia, donde tuvieron que detener su show a raíz de un hombre que cayó del escenario tras intentar subir con una bandera de Israel.

La secuencia se hizo viral en redes sociales, y en ella se puede apreciar la rápida reacción de Chris Martin y los demás integrantes de la banda al momento del accidente.

“¡Paren, paren, paren!”, gritó el vocalista con el fin de asistir al herido, quien luego fue identificado como Guy Hochman, comediante israelí de 35 años según un reporte del diario británico Daily Mail.

Tras cerciorarse que Hochman estaba en buen estado, el grupo inglés retomó el concierto en el marco de la gira “Music of the Spheres”, la misma que pasó por Chile en agosto de 2022.

“Asegúrense que esté bien y denle un sandwich o algo para beber… Es una caída grande”, comentó Martin en momentos previos a retomar el show, tal como detalla InfoBae.

Antes del hecho, en una publicación en Instagram, el propio Hochman había sincerado sus planes de cara al concierto de Coldplay. Allí, aseguro que no conocía las canciones de la banda, pero que esperaba “conquistar el escenario” y “envolver a Chris (Martin) con la bandera”.

Horas después del recital, el comediante informó que había sufrido una fractura de costilla tras la caída.

A Pro-israel fan tried to storm the stage at a Coldplay concert to wave the Israeli flag, he ended up falling and broke his ribs😭

pic.twitter.com/gXUVUcjXAY

— Suppressed News. (@SuppressedNws) June 14, 2024