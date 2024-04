El senador de la UDI, Iván Moreira, reveló las disculpas que le envió el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, luego de una polémica entrevista donde ironizó con una reunión que sostendría con parlamentarios de Chile Vamos.

Recordemos que la autoridad se tomó con ironía la invitación a un almuerzo con los senadores de Chile Vamos que integran la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, y que preside Moreira.

“Esperamos que ese almuerzo no gire en torno a la calidad de los platos que nos van a servir, sino que se expresen vías concretas”, señaló en entrevista con La Tercera.

Sus dichos generaron duras críticas, no solo por parte del senador UDI, sino que también de su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

“Esto es una provocación. No ha sido invitado el subsecretario Reyes, sólo los dos ministros. No corresponde ponerle una lápida a un encuentro que no se ha hecho”, sostuvo Moreira.

Mientras que Cruz-Coke, junto con lamentar las declaraciones del subsecretario de Previsión Social, sostuvo que “será mejor que plantee asuntos en la Comisión de Trabajo, donde no corre riesgo de que el Senado se enfoque en la calidad de los platos”.

Tras el revuelo, el propio subsecretario Reyes se comunicó vía WhatsApp con el senador Moreira para dar sus disculpas, según reveló el propio parlamentario gremialista en la red social X, quien posteó una captura de pantalla de la conversación.

“Estimado Senador. Soy Claudio Reyes Subsecretario de Previsión Social, he estado llamándole para ofrecerle mis disculpas si mis respuestas a la entrevista en el diario la 3a hubiesen de alguna forma afectado a su persona”, señala.

“No es mi ánimo ofender ni desmerecer a nadie, ni inhibir cualquier instancia de diálogo, algo muy lejos de capacidades. Solo di mi honesta respuesta a lo que se consultó”, agregó Reyes.

“No me siento invitado a ninguna instancia de negociación, mi rol es eminentemente técnico y mi ánimo es el de dialogar todo lo que sea necesario y con quien quiera hacerlo”, apuntó.

“Reitero, Senador, mis disculpas que espero poder darle personalmente”, concluyó el subsecretario Reyes.

Al respecto, Moreira dio por superada la controversia, pidiendo eso sí que “no se vuelva a repetir”.

“Aceptada disculpas del Subsecretario Reyes esperamos no vuelvan a repetirse. @GabrielBoric @jeannette_jara @camila_vallejo @alvaroelizalde Hay un objetivo superior mejorar Previsión de los Chilenos”, cerró.