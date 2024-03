El Gobierno confirmó una reunión con los senadores de Chile Vamos que integran la comisión de Trabajo para abordar la reforma previsional. El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, dijo esperar que "ese almuerzo no gire en torno a la calidad de los platos que nos van a servir", lo que desató la molestia de los parlamentarios opositores.

Los senadores Iván Moreira (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) criticaron las declaraciones del subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, sobre la reunión que tendrá Chile Vamos y el Gobierno para abordar la reforma previsional.

En entrevista con La Tercera, la autoridad señaló que “tenemos una invitación (de los senadores de Chile Vamos de la Comisión de Trabajo) para almorzar el 3 de abril. Esperamos que ese almuerzo no gire en torno a la calidad de los platos que nos van a servir, sino que se expresen vías concretas”.

“Hasta el momento lo que hemos tenido son varios rechazos. Rechazo al 6%-0%, rechazo al 4%-2%, rechazo al 3%-3%. Pero la oposición no propone, la oposición sólo se opone”, agregó.

Las críticas al subsecretario Reyes

Moreira, quien asumió recientemente como presidente de la Comisión de Trabajo, señaló a través de su cuenta de X que la reunión es con los ministros Mario Marcel y Jeannette Jara. “Esto es una provocación. No ha sido invitado el subsecretario Reyes, sólo los dos ministros. No corresponde ponerle una lápida a un encuentro que no se ha hecho”, sostuvo.

Por otra parte, tildó de “ofensivas” las expresiones de Reyes y aseguró que subestima a los ministros. “¿Será que se nubló por no estar invitado y actuó así? Lo que hizo Reyes es un desprecio a todos los convocados”, cerró.

Por su parte, el senador Cruz-Coke, quien también integra esta instancia en la Cámara Alta, indicó que son “lamentables las declaraciones del subsecretario de Previsión Social. Será mejor que plantee asuntos en la Comisión de Trabajo, donde no corre riesgo de que el Senado se enfoque en la calidad de los platos”.

Cabe recordar que Chile Vamos domina en esta comisión, ya que, además de Moreira y Cruz-Coke, tienen al senador Rodrigo Galilea (RN). Los demás miembros son los oficialistas Gastón Saavedra y Alejandra Sepúlveda.