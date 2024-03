“Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives, y las autoridades que me acompañan (...) son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución", dijo el nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI).

La ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recibieron en La Moneda al nuevo director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

Recordemos que el nombramiento de la nueva autoridad de la PDI se realizó ayer, por parte del presidente Gabriel Boric, luego de la renuncia y posterior formalización de Sergio Muñoz.

Ahora, el nuevo mandamás agradeció el nombramiento al mandatario y llamó a “aunar esfuerzos con todas las instituciones que integra la persecución penal”. A la vez, aprovechó de enviar un mensaje a los detectives.

“Sigamos trabajando con mayor ahínco, con mayor dedicación, con mayor esmero, para demostrar que la institución está por sobre las personas”, dijo. Igualmente pidió disculpas por lo sucedido con su antecesor.

“Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives, y las autoridades que me acompañan, por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución”, dijo.

Agregando que “son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos”.

Nuevo director general de la PDI llega a La Moneda

En la instancia, Cerna también se comprometió a “articular, desarrollar e implementar todos los mecanismos de control” para que “nunca más se vuelvan a presentar situaciones como esta”.

“Conductas como esta, efectivamente la que hemos visto en prensa y que es conocida por todos, merman esa mirada y trabajaremos arduamente en evitar que ocurran situaciones como la que todos lamentablemente conocemos”, dijo.

Tohá y las medidas de probidad

Desde el gobierno, la ministra Carolina Tohá sostuvo que a partir de lo ocurrido “plantea también un desafío del punto de vista de tomar medidas en materia de probidad”.

“Cada vez que hay crisis de este tipo (…) es el momento de tomar las decisiones del caso para, a partir de esa experiencia, reforzar las medidas de prevención y tener a futuro la seguridad de que no se van a repetir historias de este tipo”, complementó.

Por lo que, dijo Tohá, “es parte también de lo que el director va a asumir (…) de hecho, es una de las temáticas en las que de manera más nítida se planteó a la hora de proponer su propuesta para la PDI”.

Lo anterior, específicamente, vinculado a “enfrentar seriamente las medidas para reforzar la probidad interna”.