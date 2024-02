Monsalve explicó que el convenio con Venezuela "no está activo", puesto que el país venezolano no ha firmado el decreto aún.

Durante la jornada de este miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue consultado por los avances en la investigación y las hipótesis que han surgido en torno al secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, como también al convenio que se firmó este año con Venezuela.

En cuanto a las diligencias en el marco de la búsqueda, ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que “no se informa porque es darle ventaja a los secuestradores que se conozca por dónde va la investigación”.

En conversación con Radio Duna, Monsalve explicó el convenio que se firmó con Venezuela este año, donde señaló que aún “no está activo”.

“Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días, por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes. Por lo tanto, el convenio no está activo (…)”, explicó subsecretario.

En esta línea, Monsalve recalcó que “el convenio no está implementado, no hay nombramiento de las contrapartes, no ha habido intercambio de información entre las contrapartes, por lo tanto, todos los que han hablado, diciendo que a partir de este convenio se ha entregado información, mienten (…)”, precisó el subsecretario.

Respecto al secuestro de Ojeda, la autoridad manifestó que “tenemos un Ministerio Público abocado a esta tarea (…) y las policías, lo que depende del gobierno es colaborar para que ellos tengan todos los recursos que se requiere. Lo que puedo garantizar es que Chile tiene instituciones altamente profesionales”

“Nosotros nunca descartamos hipótesis, porque efectivamente hay una investigación en curso”, indicó Monsalve.