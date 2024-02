Continúa el debate sobre la restitución del cargo de primera dama.

Esta vez, sobre los lineamientos que debiese tener la figura que fue revocada el 31 de diciembre de 2022, por la entonces coordinadora sociocultural de la Presidencia y pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos.

Fueron las muestras de cariño que recibió la exprimera dama, Cecilia Morel, durante el funeral del exmandatario Sebastián Piñera, lo que abrió el debate en el mundo político.

El diputado socialista, Jaime Naranjo, propuso dejar a criterio del o la mandataria a cargo el designar este puesto, mientras que la parlamentaria del Partido de la Gente e integrante de la comisión de Mujeres y Equidad de Género, Karen Medina, apoyó la reposición del cargo, justificando que fortalece la percepción de la familia.

“Si un Presidente quiere tener la figura de primera dama, que la tenga. Si hay otro que no la quiere tener, que no la tenga. Pero no lo coloquemos como una obligación de país”, manifestó el parlamentario.

Mientras que Medina señaló que “esto le viene a dar un énfasis y una importancia a la familia, que es la base de toda sociedad y que es la base de nuestro país”.

Sin embargo, el jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, afirmó que esta materia no es prioridad actual, frente a las discusiones políticas que se avecinan en materia de seguridad y economía.