Revolución Democrática y Convergencia Social dieron el puntapié inicial al periodo de campaña del plebiscito, donde se definirá la posible unificación del Frente Amplio.

En la actividad titulada como “Desayuno por la Unidad”, participaron distintas autoridades de estas colectividades, entre ellas: Diego Vela, Tomás Vodanovic, Javiera López, Tatiana Urrutia, Diego Ibáñez, Antonia Orellana, Gonzalo Winter, Emilia Schneider, Erika Martínez y Lorena Meneses.

El presidente de RD, Diego Vela, invitó a todos los militantes de Convergencia Social y Revolución Democrática a participar el 9 y 10 de marzo en el plebiscito digital, donde tomarán la definición de conformar el partido Frente Amplio.

“Estamos convencidos que en un momento de fragmentación, de división, estamos avanzando en contracorriente, construyendo colectivamente y democráticamente un proyecto país que queremos ofrecerle a Chile, más allá de este Gobierno”, manifestó Vela.

Así también señaló que están trabajando por “cambiar Chile, mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas”.

“Este paso al frente, este proceso de discusión, de unidad, lo estamos haciendo por Chile, no por buscar favorecernos a nosotros y, en ese sentido, lo que buscamos es poner al servicio de las chilenas y chilenos un proyecto político que esperemos mejore su calidad de vida, que entienda que los derechos son una dimensión básica que todo ser humano debiera tener, donde el dinero no debería ser determinante, justamente en el acceso a esos derechos (…)”, indicó el presidente de RD.

Unificación del Frente Amplio

Al preguntarle si el caso Convenios podría afectar los resultados de este plebiscito, Vela dijo que “no va a haber espacio ni para impunidad, ni para corrupción, ni en Revolución Democrática ni en el Frente Amplio”.

En ese sentido, Vela dijo que “probidad y transparencia” son los principios fundamentales.

“La invitación que estamos haciendo no es solamente a quienes hoy día componemos el Frente Amplio: Revolución Democrática, Convergencia Social, Plataforma Socialista y Comunes, si no también a todo ese mundo independiente, a organizaciones sociales, a personas que no confían en la política y que ven en el Frente Amplio una herramienta para poder transformar la sociedad”, señaló el presidente de RD.

Respecto a Comunes y Plataforma Socialista, Vela indicó que en todo momento “han planteado que avance la unidad del Frente Amplio y que ellos se sienten una parte constitutiva de este proyecto. En particular, Comunes está viendo los temas administrativos respecto a lo que ha planteado con el Servel, pero también con el Tricel (…)”.