El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió a su relación con el expresidente Sebastián Piñera, como también a la figura del exmandatario dentro de la esfera política.

Recordemos que el exjefe de Estado (RN) murió el pasado 6 de febrero, luego del lamentable accidente en el Lago Ranco.

En conversación con El Mercurio, se le preguntó a Ossandón sobre cómo será recordado el expresidente Piñera en la historia política, donde dijo que “es muy pronto para sacar conclusiones, pero lo que tengo claro es que ha sido un error sacralizar o santificar su imagen”.

“Lo que están haciendo quienes promueven esa idea es deshumanizarlo, porque él fue una persona que tuvo luces, pero también sombras”, añadió el senador RN.

En esta línea, el legislador hizo una comparación con el comportamiento de los partidarios de Salvador Allende: “Lo que la izquierda hace con Allende, a quien idolatran sin límites, lo estamos haciendo nosotros con el presidente Piñera. Eso, a la larga, es una mala cosa, que no ayuda en nada a su legado”.

“Piñera fue el líder de un buen sector de la derecha, pero no de todos los que estamos ahí. Muchos de quienes hoy lo alaban tenían un pensamiento crítico sobre su gestión”, comentó Ossandón sobre la figura del exmandatario.

Respecto al vacío de liderazgo en Chile Vamos, el parlamentario dijo que hay que enfocarse en las ideas que necesita el sector. “Ahora se habla mucho de unidad aprovechando la partida de Piñera, pero la unidad debe ser siempre y no solo cuando conviene”, manifestó.

“No lo declararon reo por lindo”

Durante la conversación, se le preguntó a Ossandón por una frase que emitió contra Piñera durante un debate en las primarias presidenciales de 2017. “No lo declararon reo por lindo”, le dijo el senador al exmandatario en su momento.

Recordemos que la relación entre ambos se volvió cada vez más tensa durante ese periodo electoral.

Sobre esa frase en particular, el senador la recuerda como una anécdota y un momento de nerviosismo. Es por esto que indicó que Sebastián Piñera “no quería ir a primarias y para presionarlo tuve que juntar más de 30 mil firmas ante notario”.

“Él me trató de mentiroso profesional y eso hizo que le respondiera por el tema judicial en la que se vio involucrado. No lo debí hacer, no me siento orgulloso de eso“, aseguró Ossandón.

Finalmente, el exalcalde de Puente Alto dijo que una característica del expresidente es que “no era una persona rencorosa” y siempre se relacionaron con “franqueza”.